Экипаж вертолета ЧФ провел учение с патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев" в рамках ходовых испытаний

Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото.

ЦАМТО, 31 января. Экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля "Дмитрий Рогачев".

Экипаж вертолета совершил посадку на вертолетную палубу корабля, отработав совместные действия пилотов вертолета и расчета авиационного комплекса корабля.

В ходе проведения учебного мероприятия расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Дмитрия Рогачева" провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, в ходе которого обнаружили, взяли на сопровождение и отработали условное поражение низколетящей воздушной цели.

Учение проведено в рамках плановой боевой подготовки морской авиации флота и плана проведения заводских ходовых испытаний патрульного корабля "Дмитрий Рогачев", сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).