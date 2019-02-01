Экипаж вертолета ЧФ провел учение с патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев" в рамках ходовых испытаний
ЦАМТО, 31 января. Экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля "Дмитрий Рогачев".
Экипаж вертолета совершил посадку на вертолетную палубу корабля, отработав совместные действия пилотов вертолета и расчета авиационного комплекса корабля.
В ходе проведения учебного мероприятия расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Дмитрия Рогачева" провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, в ходе которого обнаружили, взяли на сопровождение и отработали условное поражение низколетящей воздушной цели.
Учение проведено в рамках плановой боевой подготовки морской авиации флота и плана проведения заводских ходовых испытаний патрульного корабля "Дмитрий Рогачев", сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).
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