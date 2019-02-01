Войти
01.02.2019
ЦАМТО

Экипаж вертолета ЧФ провел учение с патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев" в рамках ходовых испытаний

176
0
+1
Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото
Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 31 января. Экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля "Дмитрий Рогачев".

Экипаж вертолета совершил посадку на вертолетную палубу корабля, отработав совместные действия пилотов вертолета и расчета авиационного комплекса корабля.

В ходе проведения учебного мероприятия расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Дмитрия Рогачева" провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, в ходе которого обнаружили, взяли на сопровождение и отработали условное поражение низколетящей воздушной цели.

Учение проведено в рамках плановой боевой подготовки морской авиации флота и плана проведения заводских ходовых испытаний патрульного корабля "Дмитрий Рогачев", сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
19.11.2018
Российские фрегаты провели учения с авиацией в Средиземном море
19.11.2018
Российские фрегаты отработали поиск подлодок условного противника в Средиземном море
12.12.2012
Украинская морская авиация – трудно, но перспективы есть
21.11.2012
Морская авиация Украины
25.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 03:45
  • 1
Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами
  • 01.02 02:55
  • 3
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
  • 01.02 02:39
  • 53
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 01.02 01:33
  • 1
Белоруссия в 2019 году получит первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ, продолжатся поставки в Казахстан - корпорация "Иркут"
  • 01.02 01:22
  • 2
Лётные испытания модернизированных самолётов Су-30СМ закончатся в 2019 году - завод
  • 01.02 01:16
  • 1
Российские военные к 2023 году получат четыре бомбардировщика Ту-160М2
  • 01.02 00:13
  • 195
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 01.02 00:01
  • 4
В Сети появилась информация о конкуренте "Арматы"
  • 31.01 23:52
  • 12
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 31.01 23:46
  • 17
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
  • 31.01 22:58
  • 14
Закон погрома
  • 31.01 22:24
  • 117
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 31.01 21:36
  • 1
Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник
  • 31.01 21:29
  • 13
Хлопнули дверью
  • 31.01 20:16
  • 3
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»