Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Сергей Мардело/ РГ
ЦАМТО, 31 января. Армения договорилась с Россией о покупке многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на Минобороны республики.
"Заключена соответствующая сделка о приобретении республикой Армения российских самолетов Су-30СМ", – говорится в письменном ответе оборонного ведомства на запрос агентства.
О количестве самолетов и сумме сделки не сообщается.
В Минобороны также заявили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 млн. долл. находится на стадии реализации.
31.01.2019
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