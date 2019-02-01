Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ

ЦАМТО, 31 января. Армения договорилась с Россией о покупке многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на Минобороны республики.

"Заключена соответствующая сделка о приобретении республикой Армения российских самолетов Су-30СМ", – говорится в письменном ответе оборонного ведомства на запрос агентства.

О количестве самолетов и сумме сделки не сообщается.

В Минобороны также заявили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 млн. долл. находится на стадии реализации.