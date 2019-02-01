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01.02.2019
ЦАМТО

Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Сергей Мардело/ РГ

ЦАМТО, 31 января. Армения договорилась с Россией о покупке многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на Минобороны республики.

"Заключена соответствующая сделка о приобретении республикой Армения российских самолетов Су-30СМ", – говорится в письменном ответе оборонного ведомства на запрос агентства.

О количестве самолетов и сумме сделки не сообщается.

В Минобороны также заявили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 млн. долл. находится на стадии реализации.

31.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
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