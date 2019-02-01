Казанский авиационный завод получил более 33 млрд. рублей на реконструкцию

ЦАМТО, 31 января. Более 33 млрд. рублей выделено на масштабную реконструкцию Казанского авиационного завода для модернизации самолетов стратегической авиации. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Для этих целей предприятию было выделено более 33 миллиардов рублей", – сказал Р.Минниханов 30 января на совещании в Казани.

Он напомнил, что в январе прошлого года в присутствии президента РФ Владимира Путина был подписан контракт на десять глубоко модернизированных машин Ту-160М2.

"Это без преувеличения знаменательное событие для нашего предприятия", – сказал Р.Минниханов.

"В ноябре прошлого года самолет Ту-160М2 был передан на летно-испытательную станцию", – добавил президент Татарстана.

Он также отметил, что "продолжаются работы и по машине Ту-22М3М, которая 28 декабря 2018 года совершила свой первый полет".

Р.Минниханов подчеркнул, что масштабная реконструкция и техническое перевооружение на Казанском авиационном заводе реализуются благодаря поддержке Минобороны и Минпромторга в рамках федеральной целевой программы.

"Они направлены на решение задачи, поставленной руководством страны – модернизации стратегической авиации", – сказал Р.Минниханов.

Со своей стороны, Татарстан, отметил президент республики, "готов и дальше оказывать содействие в продолжение данной работы", – передает "РИА Новости".