Сергей Шойгу обсудил в Казани развитие Воздушно-космических сил

ЦАМТО, 31 января. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в Казани вопросы, связанные с развитием Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, передает "РИА Новости".

"Для повышения их качественного состояния предприятия оборонно-промышленного комплекса выполняют госконтракты на ремонт и обслуживание вооружения, военной и специальной техники. В результате исправность вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в войсках противовоздушной обороны и космических войсках доведена до нормативных требований", – сказал С.Шойгу 30 января в Казани, открывая совещание о поддержании в исправности ВВСТ по номенклатуре ВКС.

При этом министр отметил, что "остается ряд нерешенных вопросов, касающихся военно-транспортной, дальней, специальной и учебной авиации". "Сегодня обсудим меры, которые позволят поддерживать исправность техники ВКС на требуемом уровне", – добавил глава ведомства.

По оценке С.Шойгу, совершенствование ВКС является одной из приоритетных задач Минобороны. Он также отметил, что совещание не случайно проходит в Казани. "Республика Татарстан вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности государства, играет важнейшую роль в оснащении Вооруженных сил новейшей военной техникой", – цитирует "РИА Новости" С.Шойгу.