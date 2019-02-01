Войти
01.02.2019
ЦАМТО

Сергей Шойгу обсудил в Казани развитие Воздушно-космических сил

220
0
0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 31 января. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в Казани вопросы, связанные с развитием Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, передает "РИА Новости".

"Для повышения их качественного состояния предприятия оборонно-промышленного комплекса выполняют госконтракты на ремонт и обслуживание вооружения, военной и специальной техники. В результате исправность вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в войсках противовоздушной обороны и космических войсках доведена до нормативных требований", – сказал С.Шойгу 30 января в Казани, открывая совещание о поддержании в исправности ВВСТ по номенклатуре ВКС.

При этом министр отметил, что "остается ряд нерешенных вопросов, касающихся военно-транспортной, дальней, специальной и учебной авиации". "Сегодня обсудим меры, которые позволят поддерживать исправность техники ВКС на требуемом уровне", – добавил глава ведомства.

По оценке С.Шойгу, совершенствование ВКС является одной из приоритетных задач Минобороны. Он также отметил, что совещание не случайно проходит в Казани. "Республика Татарстан вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности государства, играет важнейшую роль в оснащении Вооруженных сил новейшей военной техникой", – цитирует "РИА Новости" С.Шойгу.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.04.2018
Шойгу: РФ рассчитывает на поддержку членов ШОС в восстановлении Сирии как единой страны
25.04.2018
Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии
24.04.2018
На вооружении ВВС Сербии будут состоять 14 модернизированных истребителей МиГ-29СМ
24.04.2017
Минобороны восстанавливает сеть полярных аэродромов
02.08.2016
Минобороны планирует обучать военных эксплуатации вооружений на предприятиях-изготовителях
08.05.2015
"Технодинамика" возобновит производство шасси для Ту-160
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 03:45
  • 1
Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами
  • 01.02 02:55
  • 3
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
  • 01.02 02:39
  • 53
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 01.02 01:33
  • 1
Белоруссия в 2019 году получит первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ, продолжатся поставки в Казахстан - корпорация "Иркут"
  • 01.02 01:22
  • 2
Лётные испытания модернизированных самолётов Су-30СМ закончатся в 2019 году - завод
  • 01.02 01:16
  • 1
Российские военные к 2023 году получат четыре бомбардировщика Ту-160М2
  • 01.02 00:13
  • 195
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 01.02 00:01
  • 4
В Сети появилась информация о конкуренте "Арматы"
  • 31.01 23:52
  • 12
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 31.01 23:46
  • 17
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
  • 31.01 22:58
  • 14
Закон погрома
  • 31.01 22:24
  • 117
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 31.01 21:36
  • 1
Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник
  • 31.01 21:29
  • 13
Хлопнули дверью
  • 31.01 20:16
  • 3
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»