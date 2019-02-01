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01.02.2019
ТАСС

Тактику ночных атак танковых и вертолетных соединений отрабатывает Южный военный округ

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Источник изображения: © Кристина Бражникова/ТАСС

Маневры прошли на полигоне Николо-Александровский

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Экипажи танковых подразделений соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, и вертолетчики армейской авиации успешно провели совместные ночные учения на полигоне Николо-Александровский, уничтожив цели условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего в мероприятиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

"Экипажи танков Т-72Б3 выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с применением приборов ночного видения во взаимодействии с экипажами ударных вертолетов Ми-35М, уничтожив цели на расстоянии до двух километров", - говорится в сообщении окружной пресс-службы.

По оценке руководства учениями, тактика совместного применения танков и армейской авиации значительно сокращает время на обнаружение и уничтожение целей, а в условиях реального боя позволяет минимизировать потери при наступлении.

31.01.2019
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