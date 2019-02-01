Вертолеты Ми-26 доставили 50 тонн боеприпасов к Бурейскому водохранилищу

К месту подрыва взрывчатку доставят на автомобилях повышенной проходимости "КамАЗ" и "Урал"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Военные вертолеты Ми-26 доставили около 50 тонн боеприпасов и 20 тонн инженерного имущества, ГСМ и продовольствия в район полевого лагеря на Бурейском водохранилище, где произошел сход грунта с сопки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 50 тонн инженерных боеприпасов, и около 20 тонн материальных средств вертолетами Ми-26 армейской авиации доставлены в район полевого лагеря на Бурейском водохранилище", - говорится в сообщении. Взрывчатые вещества подвозятся к месту подрыва на автомобилях повышенной проходимости "КамАЗ" и "Урал". В труднодоступные места разлома кумулятивные заряды и тротил доставляются с помощью четырех снегоходов "Буран".

В районе подрыва скальных пород с помощью двух бульдозеров и экскаваторов специалисты в три смены расчищают канал протоки. "За последние сутки с помощью бульдозеров и экскаватора инженерами проведена закладка и засыпка удлиненного заряда общей массой около 50 тонн", - говорится в сообщении.

Ранее специалистами было выполнено четыре подрыва, глубина протоки составила 17 метров от первоначального уровня, длина - 145 метров, ширина около 35 метров. В работах задействованы около 540 человек, 46 единиц спецтехники, шесть вертолетов и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Военным инженерам необходимо создать канал между двумя бассейнами, чтобы соединить их, а для этого нужно убрать 90 тысяч кубометров грунта и горных пород. "На данный момент убрано около 80 тыс. кубических метров", - уточнили в Минобороны.

Как ранее сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, военные инженеры собираются проделать две протоки в русле Буреи, заваленном скальными породами. Первую протоку планируется пробить до 1 февраля, вторую - до 20 февраля.

В декабре в Верхнебуреинском районе края в 70-80 км от села Чекунда произошел сход грунта с возвышенности объемом 24,5 млн кубометров, который перекрыл русло реки Бурея, где находится ГЭС. К ликвидации затора привлечены силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения железнодорожных войск и отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа.