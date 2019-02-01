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01.02.2019
РИА Новости

США никак не реагируют на требования России по МК-41, заявил Рябков

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Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Американская сторона не подтверждает, что готова обсуждать с РФ какие-либо меры транспарентности и никак не реагирует на требования РФ урегулировать ситуацию с пусковыми установками МК41, заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков сообщил, что "американская сторона сейчас пытается критиковать Россию за то, что это (брифинг по ракете 9М729 – ред.) было организовано не так, как, наверное, можно было бы сделать, но, противореча сама себе, не подтверждает, что она готова дальше обсуждать с нами те или иные меры транспарентности".

"Естественно, нет никакой реакции на наши требования по американским универсальным пусковым установкам МК-41 в составе комплексов "Aegis Ashore", уже развернутым в Румынии и которые вскоре появятся в Польше", - подчеркнул замминистра.

По его словам, "нет никакого движения и по двум другим нашим озабоченностям, связанным с использованием в США ракет-мишеней, по своим характеристикам практически идентичным баллистическим ракетам средней дальности, по беспилотникам нет движения".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия на прошедшей встрече по ДРСМД в Женеве заявила США о готовности пойти на транспарентность при условии встречной открытости США по снятию озабоченностей России. Он добавил, что это касается использования ракет-мишеней, урегулирования проблемы ударных беспилотников и ситуации с возможным применением универсальных пусковых установок МК41 на суше в Европе для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет. Замминистра подчеркнул, что США оказались не готовы к конкретным разговорам по этим темам и стремились обсуждать только ситуации с ракетой 9М729.

31.01.2019
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Китай
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
Mark 41
Иджис
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА
РСМД
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