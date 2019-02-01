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01.02.2019
Интерфакс-АВН

ВКС РФ к 2027 году получат не менее 60 истребителей Су-30СМ

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Истребитель Су-30СМ
Поступивший в 2017 году в состав авиации Балтийского флота ВМФ России истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий", серийный номер 10МК5 1411) постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут". Май 2017 года.
Источник изображения: defence.ru

До 36 таких самолетов планирует закупить Казахстан

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ планирует к 2027 году получить порядка 60 модернизированных истребителей Су-30СМ, сообщила в четверг газета "Коммерсант".

"Военной делегации показали модернизированный истребитель Су-30СМ По сведениям "Ъ", в госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы значится поставка не менее 60 таких самолетов", - говорится в материале.

По данным газеты, самым крупным зарубежным заказчиком самолетов такого типа стал Казахстан. "Больше всех Су-30СМ приобрели вооруженные силы Казахстана - 12 самолетов уже находятся на 604-й авиабазе ВВС страны в Талдыкоргане, еще 12 планируется поставить в 2019-2020 годах. Всего, по неофициальной информации, Минобороны Казахстана планирует приобрести до 36 самолетов Су-30СМ", - отмечается в публикации.

По информации "Коммерсанта", в этом году военным планируется передать восемь транспортных Ил-76МД-90А. Кроме того, в 2019 году в войска будет поставлено 14 вертолетов Ми-8МТВ-5, и ещё 20 машин - в 2020 году.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Иркутский и Казанский авиационные заводы, где ознакомился с ходом производства и модернизации военных самолетов, а также провел совещания по выполнению гособоронзаказа.

31.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Казахстан
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Ил-476
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