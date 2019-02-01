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01.02.2019
Интерфакс-АВН

Индия построит у себя два фрегата проекта 11356 российской разработки с ракетами "БраМос"

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Фрегат проекта 11356
Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии.
Источник изображения: ВМС Индии

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Правительство Индии и государственная судоверфь Goa Shipyard Ltd подписали контракт на строительство при содействии России двух фрегатов проекта 11356 российской разработки, сообщает Минобороны Индии.

"Передача кораблей ВМС Индии запланирована на июнь и декабрь 2026 года", - говорится в сообщении. Предполагается, что их основным вооружением будут российско-индийские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты "БраМос".

В сообщении не уточняется, сколько кораблей - один или два - будут строиться в Индии с нуля.

По действующему российско-индийскому соглашению, Индия заказала 4 фрегата проекта 11356. Известно, что два из них будут достроены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" из корпусов уже спущенных на воду трех фрегатов этого проекта, которые первоначально предназначались для Черноморского флота, но их строительство было приостановлено из-за проблем с украинскими двигателями.

Как сообщил "Интерфаксу-АВН" источник в кораблестроительной отрасли, "в интересах Индии будут использованы все три недостроенных корпуса". "Два корпуса достроят на "Янтаре", один будет отбуксирован в Гоа, где индийская сторона продолжит его строительство. Один корпус будет строиться в Гоа с нуля", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что стоимость двух фрегатов российской постройки составляет $950 млн.

В настоящее время в составе ВМС Индии насчитывается 6 фрегатов проекта 11356 российской постройки, в составе Черноморского флота ВМФ России - 3 фрегата. Российские фрегаты отличаются от индийских ракетным вооружением - они оснащены крылатыми ракетами "Калибр-НК" с дальностью полета свыше 2 тысяч км.

1эм де ле

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
3М-54
Club-N
PJ-10 Brahmos
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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