Черное море: Киев ждет военные корабли Германии

Германия предложила Украине военную защиту в Черном море

Киев сообщил, что Германия может отправить свои военные корабли в Черное море для "поддержки Украины в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии". Ранее в Крыму заявили о готовности провести в жизнь предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов. Глава МИД ФРГ Хайко Маас же признавал, что проход через Керченский пролив свободен.

Германия выразила намерение отправить свои военные корабли в Черное море для "поддержки Украины в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии", заявило украинское министерство обороны.

Об этом сообщается по итогам встречи делегации украинского оборонного ведомства с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским госсекретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном.

"Немецкая сторона заверила в готовности и далее поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе путем обеспечения военного присутствии кораблей ВМС Бундесвера в Черном море", - говорится в сообщении украинского ведомства.

Согласно данным пресс-службы, Германия также выразила готовность добиваться освобождения задержанных ФСБ России за нарушение государственной границы украинских моряков

и оказывать всестороннюю поддержку реформ в секторе безопасности и обороны Украины, передает ФАН.

Неделей ранее сообщалось, что Евросоюз в ближайшее время может ввести очередной пакет санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

"Россия до сих пор держит 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время, ЕС будет вынужден рассмотреть возможность введения новых санкций против России. Неприемлемое поведение на Азовском море", - написал в твиттере министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

За два дня до этого в Крыму заявили о готовности провести в жизнь предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.

"Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе", - пояснил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В тот же день глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обрушился с критикой на заход эскадренного миноносца Военно-морских сил США "Дональд Кук" в Черное море. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем твиттере.

"Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Держаться бы им подальше от наших берегов", - написал сенатор.

По мнению члена верхней палаты парламента, демонстрация военно-морского флага США и "посыл сигналов" призваны успокоить американских сенаторов, которые "требуют целый военный флот послать в Черное море".

В Государственной думе также недовольны постоянными визитами американских военных кораблей в регион. Такую точку зрения выразил представитель Крыма Михаил Шеремет. По его словам, США "злоупотребляют миролюбием России"

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила и внимательно изучит предложения Германии по поводу свободы судоходства в Керченском проливе, передает НСН.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, российский дипломат отметил, что впервые увидел эти предложения в ходе переговоров.

"Мы только что его получили (предложение ФРГ - "Газета.Ru"), мы должны его изучить", - отметил российский министр.

По его словам, Маас признал, что сейчас проход через Керченский пролив свободен.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа "Соболь" и ПСКР "Дон", а также катера типа "Мангуст" и МПК "Суздалец" осуществили "откровенно агрессивные действия" против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

Рафаэль Фахрутдинов