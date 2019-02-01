"Бить вглубь России": какие планы вынашивает Украина

На Украине призвали создать оружие, способное "бить вглубь России"

Украинский эксперт призвал свою страну к созданию оружия, способного "бить вглубь территории России", которая очевидно доминирует в Черном и Азовском морях. Он также отметил, что Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, так как на помощь Запада рассчитывать не приходится.

Россия "доминирует" в Черном и Азовском морях, однако Украина приложит все усилия, чтобы эту ситуацию изменить, не прибегая к помощи коллег из стран Запада - с таким предложением и соответствующим планом улучшения украинской обороноспособности выступил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, пишет "Апостроф".

"Пока не будет конкретных ударов по российской экономике, ощутимых и российскому руководству, и российскому олигархату, Россия будет действовать нагло и демонстрировать свое полное превосходство в Черном и Азовском морях", - утверждает автор статьи.

По мнению Самуся, Запад не хочет "поднимать ставки" в конфликтной ситуации в регионе, поэтому справляться придется своими силами: развивать ВМС и ракетные возможности украинской армии, а также собственные системы ПВО и ПРО. "Это единственная возможность. Лично у меня после акта агрессии 25 ноября уже нет иллюзий, что международное сообщество нам поможет. Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии", - подчеркнул Самусь.

Он добавил, что на данный момент Украине стоит обратить внимание на создание такого вида оружия, который поможет "отбить у России" желание использовать свои военные ресурсы против страны. "[Украине необходимо] разрабатывать свое оружие сдерживания - ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы", - заключил эксперт.

Прочитав заявления эксперта, пользователи российского сегмента интернета предостерегли Украину от создания любого оружия против России по одной простой причине - у Москвы уже есть возможности "бить в глубь" любой цели. "Стрелы что ли салом смазывать будут?" - иронизирует один из пользователей интернета, сообщает ФАН.

Ранее Национальная разведка США выпустила доклад, в котором спецслужбы рассматривают возможный сценарий усиления напряжения в отношениях между Россией и Украиной в 2019 году. При этом вторжение российских войск на украинскую территорию в большом масштабе оценивается, как "возможное, но не вероятное".

Составители доклада также обратили внимание на то, что усиление напряженности в акватории Азовского и Черного морей произошло после задержания российскими пограничниками кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Согласно мнению разведчиков, высказанному в отчете, Москва на этом не остановится и продолжит препятствовать Украине в процессе интеграции в Евросоюз и сближении с НАТО.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники были вынуждены задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ и игнорировали многочисленные призывы остановиться. В настоящий момент все члены экипажей задержанных кораблей ВМСУ находятся под арестом в СИЗО Москвы. В середине января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков. За решеткой по-прежнему останутся Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко. Отмечается, что все они отказались давать показания.

Представители ПАСЕ продолжают бороться с РФ за освобождение задержанных украинских военнослужащих: на последнем заседании члены организации вынесли проект резолюцию с призывом к России немедленно отпустить моряков, а также обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую, консульскую помощь, соответствующую положениям международного гуманитарного права.

В то же время, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН подчеркнул, что пограничники имели право не только задержать корабли-нарушители, но могли и вообще утопить их. "Провокация заключалась не в том, что мы останавливали украинские катера, а в том, что они "пытались поиграть" с нашими пограничниками. Нарушителей должны были утопить через 30 минут после того, как те проникли в наши воды и не отвечали на запросы. Но российские пограничники при этой нелепой игре в "казаки-разбойники" проявили невероятное терпение и гуманизм по отношению к своим противникам. Восемь часов длились игры в кошки-мышки", - отметил генерал-майор ФСБ в запасе. Он добавил, что всех неприятных последствий можно было избежать и решить проблему в течение часа, если бы украинские катера остановились и позволили российским лоцманам проводить их до места назначения - в Мариуполь.

Александра Баландина