Войти
01.02.2019
Газета.ru

"Бить вглубь России": какие планы вынашивает Украина

184
0
0
ВС Украины
ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

На Украине призвали создать оружие, способное "бить вглубь России"

Украинский эксперт призвал свою страну к созданию оружия, способного "бить вглубь территории России", которая очевидно доминирует в Черном и Азовском морях. Он также отметил, что Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, так как на помощь Запада рассчитывать не приходится.

Россия "доминирует" в Черном и Азовском морях, однако Украина приложит все усилия, чтобы эту ситуацию изменить, не прибегая к помощи коллег из стран Запада - с таким предложением и соответствующим планом улучшения украинской обороноспособности выступил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, пишет "Апостроф".

"Пока не будет конкретных ударов по российской экономике, ощутимых и российскому руководству, и российскому олигархату, Россия будет действовать нагло и демонстрировать свое полное превосходство в Черном и Азовском морях", - утверждает автор статьи.

По мнению Самуся, Запад не хочет "поднимать ставки" в конфликтной ситуации в регионе, поэтому справляться придется своими силами: развивать ВМС и ракетные возможности украинской армии, а также собственные системы ПВО и ПРО. "Это единственная возможность. Лично у меня после акта агрессии 25 ноября уже нет иллюзий, что международное сообщество нам поможет. Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии", - подчеркнул Самусь.

Он добавил, что на данный момент Украине стоит обратить внимание на создание такого вида оружия, который поможет "отбить у России" желание использовать свои военные ресурсы против страны. "[Украине необходимо] разрабатывать свое оружие сдерживания - ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы", - заключил эксперт.

Прочитав заявления эксперта, пользователи российского сегмента интернета предостерегли Украину от создания любого оружия против России по одной простой причине - у Москвы уже есть возможности "бить в глубь" любой цели. "Стрелы что ли салом смазывать будут?" - иронизирует один из пользователей интернета, сообщает ФАН.

Ранее Национальная разведка США выпустила доклад, в котором спецслужбы рассматривают возможный сценарий усиления напряжения в отношениях между Россией и Украиной в 2019 году. При этом вторжение российских войск на украинскую территорию в большом масштабе оценивается, как "возможное, но не вероятное".

Составители доклада также обратили внимание на то, что усиление напряженности в акватории Азовского и Черного морей произошло после задержания российскими пограничниками кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Согласно мнению разведчиков, высказанному в отчете, Москва на этом не остановится и продолжит препятствовать Украине в процессе интеграции в Евросоюз и сближении с НАТО.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники были вынуждены задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ и игнорировали многочисленные призывы остановиться. В настоящий момент все члены экипажей задержанных кораблей ВМСУ находятся под арестом в СИЗО Москвы. В середине января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков. За решеткой по-прежнему останутся Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко. Отмечается, что все они отказались давать показания.

Представители ПАСЕ продолжают бороться с РФ за освобождение задержанных украинских военнослужащих: на последнем заседании члены организации вынесли проект резолюцию с призывом к России немедленно отпустить моряков, а также обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую, консульскую помощь, соответствующую положениям международного гуманитарного права.

В то же время, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН подчеркнул, что пограничники имели право не только задержать корабли-нарушители, но могли и вообще утопить их. "Провокация заключалась не в том, что мы останавливали украинские катера, а в том, что они "пытались поиграть" с нашими пограничниками. Нарушителей должны были утопить через 30 минут после того, как те проникли в наши воды и не отвечали на запросы. Но российские пограничники при этой нелепой игре в "казаки-разбойники" проявили невероятное терпение и гуманизм по отношению к своим противникам. Восемь часов длились игры в кошки-мышки", - отметил генерал-майор ФСБ в запасе. Он добавил, что всех неприятных последствий можно было избежать и решить проблему в течение часа, если бы украинские катера остановились и позволили российским лоцманам проводить их до места назначения - в Мариуполь.


Александра Баландина

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
ИТ
Медицина
Похожие новости
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
28.03.2017
Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
31.12.2014
Что доктрина прописала
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
15.05.2009
Беспокойное хозяйство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 03:45
  • 1
Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами
  • 01.02 02:55
  • 3
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
  • 01.02 02:39
  • 53
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 01.02 01:33
  • 1
Белоруссия в 2019 году получит первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ, продолжатся поставки в Казахстан - корпорация "Иркут"
  • 01.02 01:22
  • 2
Лётные испытания модернизированных самолётов Су-30СМ закончатся в 2019 году - завод
  • 01.02 01:16
  • 1
Российские военные к 2023 году получат четыре бомбардировщика Ту-160М2
  • 01.02 00:13
  • 195
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 01.02 00:01
  • 4
В Сети появилась информация о конкуренте "Арматы"
  • 31.01 23:52
  • 12
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 31.01 23:46
  • 17
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
  • 31.01 22:58
  • 14
Закон погрома
  • 31.01 22:24
  • 117
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 31.01 21:36
  • 1
Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник
  • 31.01 21:29
  • 13
Хлопнули дверью
  • 31.01 20:16
  • 3
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»