Самолетам не сесть: самый дорогой авианосец США сбоит

На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами

У самого дорогого авианосца ВМС США "Джеральд Форд" стоимостью $13 млрд произошло 20 сбоев систем запуска и посадки самолетов. В последнее время в Вашингтоне отмечают немало проблем с кораблями для ВМС, связанных как с техническими проблемами, так и дороговизной оборудования.

По данным испытательного бюро Пентагона, у авианосца "Джеральд Форд" произошли сбои в работе электромагнитных катапульт, выпущенных General Atomics. Они случились во время испытаний в море с момента начала выпуска авианосца в мае 2017 года. Проблемы происходили во время 740 испытательных тестов, сообщило освещающее армейскую тематику издание Stars and Stripes.

Постройка многоцелевых авианосцев типа "Джеральд Форд" ведется с 2009 года. "Форды" представляют собой улучшенную версию авианосцев типа "Нимиц" и отличаются от них, при сопоставимых размерах и авиационном вооружении, меньшими эксплуатационными расходами.

Каждый корабль стоит не менее $10 млрд.

В начале своего президентства Дональд Трамп пообещал воплотить в жизнь самую масштабную кораблестроительную программу ВМС США со времен администрации Рональда Рейгана. Трамп пообещал увеличить боевой состав военно-морских сил США с 272 до 350 кораблей. Среди них - атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и авианосцы, штат которых в итоге увеличится на 50 тыс. человек.

В то же время реализация амбициозного плана требует гигантских расходов. Так, поступившему в войска новейшему эсминцу ВМС США "Замволт" требуются снаряды стоимостью до $800 тыс., а с учетом амортизации и эксплуатационных расходов самого эсминца один выстрел может обойтись бюджету в сумму до $2 млн. Представители ВМС США признали, что начали поиск альтернативных разработок на замену дорогим снарядам от Lockheed Martin.

В 2018 году США приостановили программу переоборудования эсминцев на жидком топливе в корабли-гибриды. Военно-морские силы США отменяют программу, которая предусматривала установку топливосберегающих гибридных электроприводов на 34 эсминцах ВМС США, оставляя только один корабль для последующей отработки технологий.

В 2018 году на эти цели предполагалось истратить $6,3 млн. Однако финансирование практически обнулено не только в этом, но и в последующие годы. До настоящего времени на программу эсминцев-гибридов было израсходовано приблизительно $52 млн.

Вся программа, как ожидали ранее, должна была обойтись в $356,25 млн. И вот теперь от нее решено отказаться. Военно-морские силы США будут использовать эсминец DDG-103 Truxtun в качестве испытательного стенда, чтобы наблюдать, окупается ли эта технология в конечном счете. Truxtun - 55-й эскадренный миноносец из серии запланированных 62 эсминцев УРО типа "Арли Берк", строительство которых было одобрено конгрессом США.

Кроме того, у ВМС США возникло много вопросов к младшим офицерам и, в первую очередь, к уровню их готовности управления кораблем сразу после зачисления в тот или иной экипаж.

Трехмесячная внутренняя проверка, проводимая высокопоставленными американскими руководителями надводных сил ВМС США, выявила значительные проблемы, связанные с навыками управления кораблем почти у 85% младших офицеров. Из 164 проверенных офицеров только к 27 из них не было никаких претензий, у 108 были "некоторые проблемы", а у 29 младших офицеров были "значительные проблемы", связанные с их готовностью к управлению кораблем.

Между тем, в ВМС США продолжают говорить о растущей опасности со стороны ВМФ России. Как заявил командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, Москва производит эффективные субмарины и обладает мощным подводным флотом. "Русские продолжали инвестировать в исследования, разработку и производство очень эффективных подводных лодок, которые являются нашим самым действенным противником", - сказал адмирал в эфире телеканала CNN.

По мнению адмирала Фогго, у России насчитывается около 40 боевых субмарин, более 20 из них сосредоточены на Северном флоте и способны работать в Северной Атлантике и Арктике.

Фогго подчеркнул, что Москва уже увеличила число своих подлодок в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Эти субмарины являются большой головной болью для лидеров НАТО.

Отдел "Армия"