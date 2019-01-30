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30.01.2019
Lenta.ru

Создатель супероружия России признал ракетные успехи Украины

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Комплекс "Ольха"
Испытания украинского ракетного комплекса "Ольха".
Источник изображения: rnbo.gov.ua

Украина способна разрабатывать ракетное вооружение, заявил "Военно-промышленному курьеру" генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

Менеджер, отвечая на вопрос издания о том, может ли Украина составить конкуренцию российскому производителю противокорабельной ракеты Х-35, двигательную установку для которой выпускал украинский "Мотор Сич", отметил, что в КТРВ "освоили производство нового изделия — ракеты Х-35УЭ исключительно с использованием отечественных комплектующих".

По его словам, дальность полета Х-35УЭ по сравнению с Х-35Э "увеличена более чем в два раза, помехозащищенность значительно выше", а "на ракету установлен двигатель с повышенной топливной эффективностью, новая пассивно-активная головка самонаведения". "Что касается промышленности Украины, она не раз доказывала свою состоятельность, и сбрасывать ее со счетов не нужно. Там люди с хорошим образованием, есть системный подход к решению задач. А как будет на практике, в сегодняшних условиях — жизнь покажет", — сказал Обносов.

В январе глава КТРВ заявил, что у корпорации для "Роскосмоса" "ни одного рубля лишнего нет".

В декабре 2018 года Украина испытала первую собственную крылатую ракету (создана бюро "Луч" на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У) и модернизированный зенитный ракетный комплекс С-125.

В ноябре того же года Обносов признал, что западные санкции оказывают влияние на предприятия ВПК России.

Выручка КТРВ, где был создан, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", по итогам 2018 года составила 231 миллиарда рублей, чистая прибыль — 25 миллиардов рублей. Компания входит в сотню крупнейших мировых поставщиков оружия.

29.01.2019
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Авангард РК
С-125
Х-35
Компании
ВПК РФ
Корпорация ТРВ
Луч КБ
Мотор Сич
Роскосмос
Персоны
Обносов Борис
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ГЗЛА
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