Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями

Судьба договора о РСМД — это сигнал тревоги для экспертов по контролю над вооружениями и стратегов по обе стороны от линии Восток-Запад, считает автор статьи в американском онлайн-журнале. При этом ситуацию он рассматривает с точки зрения США, принимая все их доводы и даже не упоминая о российских контраргументах. Правда, действия администрации Трампа вызывают у него не менее резкую критику.

Создается впечатление, что ни администрация Трампа, ни российское правительство абсолютно не заинтересованы в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. У обеих стран есть на это свои причины, и эксперты по контролю над вооружениями поступят благоразумно, если перестанут призывать к сохранению договора о РСМД и непредвзято проанализируют, что именно изменилось.

Обвинения США в том, что Россия нарушает условия договора о РСМД, впервые прозвучали в 2014 году. Недавно администрация Трампа опубликовала досье, в котором представлены данные, подкрепляющие точку зрения американцев. С 2014 года российское правительство неоднократно отвергало эти обвинения и заявляло о том, что именно США нарушают этот договор. Между тем большинство правительств по обе стороны Атлантики и независимых экспертов в области контроля над вооружениями убеждены, что Россия нарушает условия этого договора. Большинство из них также считают встречные претензии России довольно сомнительными.

С тех пор как администрация Обамы впервые заявила о том, что Россия нарушила условия этого договора, проведя испытания запрещенных ракет, Кремль уже успел эти ракеты развернуть. Действия России однозначно свидетельствуют о том, что первые нарушения не были результатом какого-то недосмотра, а были осознанным шагом.

У Кремля всегда была возможность выйти из этого договора - как США вышли из Договора о противоракетной обороне в 2002 году. Однако это вызвало бы резкую критику со стороны международного сообщества. Поэтому Кремль предоставил США возможность сделать первый шаг. Администрация Трампа оказала ему эту услугу, позволив г-ну Путину одержать серьезную репутационную победу. Вместо того чтобы развернуть эффективную пропагандистскую кампанию вокруг нарушений Россией договора о РСМД, США выставили себя стороной, нарушающей правила.

Тот адресованный Кремлю ультиматум, который г-н Помпео озвучил 4 декабря, нацелен на то, чтобы похоронить, а не спасти договор о РСМД. Вероятность того, что под давлением США Кремль свернет с того курса, на который он встал много лет назад, равна нулю. Причины, по которым администрация Трампа стремится поставить крест на этом договоре - кроме той, что за четыре года после заявления США о нарушениях России последняя перешла от испытаний запрещенных ракет к их развертыванию - вполне очевидны. Президенту Трампу не нравятся договоры, в составлении которых он не принимал участия. Североамериканское соглашение о свободной торговле, Транстихоокеанское партнерство и даже Североатлантический договор, с его точки зрения, обладают серьезными недостатками и не способствуют реализации интересов США. Договор о РСМД имеет большое значение для европейских союзников США, в первую очередь для Германии, которая часто становится мишенью для ярости г-на Трампа. Вполне возможно, это еще один аргумент в пользу того, чтобы отказаться от договора. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton) является убежденным критиком контроля над вооружениями, и он неоднократно выступал за то, чтобы США вышли из целой серии соглашений, которые, по его мнению, мешают Америке обеспечивать ее собственную безопасность. Наконец, некоторые американские эксперты в области обороны утверждают, что США необходимы ракеты промежуточной дальности, чтобы противостоять Китаю.

У Кремля тоже есть причины для того, чтобы не любить договор о РСМД, который запрещает ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но никак не ограничивает ракеты морского и воздушного базирования. Российские стратеги всегда рассматривали ракеты наземного базирования как ключевой элемент своего арсенала, тогда как НАТО и США всегда имели очевидное преимущество в смысле ракет морского и воздушного базирования. Упразднение Варшавского договора и распад СССР, а также расширение НАТО на восток в значительной мере изменили географию российской оценки угрозы. Постепенное расширение НАТО переместило границу НАТО-Россия гораздо дальше на восток, лишив Россию того стратегического буфера, который был важнейшим элементом оборонного планирования России на протяжении многих веков.

В отсутствие этого буфера - стран Варшавского договора и западных республик СССР - американские ракеты морского и воздушного базирования, не запрещенные договором о РСМД, теперь могут достичь территории России всего за несколько минут. В отсутствие арсенала ракет средней и меньшей дальности у России, по мнению ее военных стратегов, довольно мало возможностей противостоять угрозе. Высокопоставленные российские чиновники, включая г-на Путина, много лет жаловались на несправедливость условий договора о РСМД. Поэтому объявление Трампа о решении выйти из этого договора стало для них настоящим подарком, поскольку теперь вся ответственность за это ляжет на США.

Учитывая такое слияние интересов Кремля и администрации Трампа, договор о РСМД обречен. Метод кнута и пряника, который предлагают некоторые эксперты - укрепление систем противоракетной обороны НАТО, развертывание неядерных наступательных систем воздушного и морского базирования вблизи российских границ и одновременно с этим предоставление России гарантий касательно тех американских систем, которые, как она утверждает, нарушают договор о РСМД - не сработает. Угроза со стороны наступательных систем морского и воздушного базирования лишний раз убедит Россию в том, что договор о РСМД служит интересам США. Заверения в том, что американские системы, которые, как утверждает Россия, нарушают договор, не самом деле его не нарушают - это не то, чего хотят российские военные стратеги, которым необходимо обеспечить способность предотвратить или дать отпор НАТО, угрожающему центральной части России.

Невозможно отделить судьбу договора о РСМД от географии противостояния НАТО и России. Расширение НАТО позволило дать надежные гарантии безопасности странам Центральной и Восточной Европы - гарантии, которые им нужны были для защиты как раз от такой России, с которой мы имеем дело сегодня. Однако Россия отвергает такую систему европейской безопасности, в центре которой стоит НАТО, и расширение альянса привело к формированию атмосферы незащищенности вдоль ее восточных границ. Асимметричность договора о РСМД, который не запрещает некоторые ракеты средней и меньшей дальности, но запрещает другие, лишило его авторитета в глазах российских стратегов, которые столкнулись с новой картой НАТО и постоянно совершенствующимся наступательным потенциалом США.

Судьба договора о РСМД - это сигнал тревоги для экспертов по контролю над вооружениями и стратегов по обе стороны от линии Восток-Запад. Та система контроля над вооружениями, которая складывалась в эпоху холодной войны, стремительно устаревает. Она не успевает за быстрыми темпами технологических изменений и изменений в географии угроз. Она все еще может выполнять полезную функцию и служить платформой для переговоров касательно управления гонкой вооружений в условиях новой эпохи. Но сама по себе эта система не является панацеей, и она даже может отвлекать от того, в чем мы сейчас отчаянно нуждаемся - от обсуждения вопросов стратегической стабильности в таких условиях, к которым обе стороны плохо подготовлены.

Юджин Румер - старший научный сотрудник и директор Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги

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Юджин Румер (Eugene Rumer)