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30.01.2019
Военное обозрение

Эксперт рассказал о числе "Сарматов", способных уничтожить население США

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Рассуждения о так называемом "ядерном пепле" продолжаются. В своё время слова о том, что вместо Соединённых Штатов на Земле может остаться тот самый "ядерный пепел", высказал известный телеведущий Дмитрий Киселёв, за что получил изрядную порцию критики не только со стороны зарубежных "партнёров", но и внутри страны.

Источник изображения: YouTube

Теперь рассуждениями о возможности уничтожить население США отметился военный эксперт Алексей Леонков, которого цитирует еженедельник "Звезда".

По словам Леонкова, отвечающего на слова тех, кто усомнился в возможностях российских Вооружённых сил, одной ракеты "Сармат" с ядерной начинкой достаточно, чтобы унести до 37,5 млн человек в густонаселённых районах США.

Леонков напомнил, что РС-28 "Сармат" способна доставить ядерный заряд от 6,75 до 7,5 мегатонн. А "десять МБР "Сармат" уничтожат всё население США".

Сам факт того, что отдельные военные (и не военные тоже) эксперты обсуждают вопросы возможности уничтожения населения определённой страны, может говорить только об одном: планета вернулась в состояние Холодной войны. Кстати, не нужно думать, что подобного рода заявлениями отмечаются только у нас в России - и из США нередко слышны заявления о том, "по каким объектам в России необходимо в первую очередь наносить ядерные удары". Такие мысли озвучиваются в крупных СМИ известными и относительно известными людьми.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Проекты
Ядерный щит
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