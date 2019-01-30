В ЕКА надеются, что все его астронавты совершат по два космических полета на МКС
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst
Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В настоящее время в отряде астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА) состоят семь человек, сообщил во вторник "Интерфаксу " глава постоянного представительства ЕКА в Москве Рене Пишель.
"Мы надеемся, что каждый из них совершит по два космических полета на Международную космическую станцию", - сказал он в кулуарах 43-х Академических Королевских чтений по космонавтике.
"Один из них - Александр Герст - уже выполнил два космических полета. На очереди - Лука Пармитано. Затем, мы надеемся, пойдут другие", - отметил Р.Пишель.
29.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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