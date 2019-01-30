Окололунная станция в идеале должна быть международной при обеспечении равноправного партнерства - академик Микрин

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В настоящее время формируется концепция посещаемой платформы на окололунной орбите, сообщил во вторник генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" по пилотируемым системам и комплексам Евгений Микрин.

"Хотелось бы, чтобы такая станция была международной. Но здесь необходимо обеспечить равноправное партнерство, как это было сделано в программе Международной космической станции (МКС)", - подчеркнул он, выступая на 43-х Академических чтениях по космонавтике.

"Имеется концепция создания базового модуля лунной станции. Для его создания может быть взят за основу модуль российского сегмента МКС. Это - научно-энергетический модуль, узловой модуль и двигательный отсек нового корабля "Федерация", - перечислил Е.Микрин.