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30.01.2019
Интерфакс-АВН

Пилотируемый транспортный корабль "Федерация" получит приборы, созданные на основе российской электроники

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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСC

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В соответствии с программой импортозамещения во всех приборах для кораблей "Прогресс" и "Союз" осуществляется плановая замена электронной компонентной базы зарубежного производства на российскую, заявил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" по пилотируемым системам и комплексам Евгений Микрин.

"Ключевые приборы перспективного пилотируемого транспортного корабля "Федерация" разрабатываются исключительно на основе отечественной электронной компонентной базы", - сказал он, выступая во вторник на 43-х Академических чтениях по космонавтике.

"Для приборов корабля "Федерация" будет максимально использован задел, полученный при создании Научно-энергетического модуля. Дополнительно разработан ряд приборов также с использованием российской электронной компонентной базы", - подчеркнул Е.Микрин.

"Для создания современных космических аппаратов необходимо использование герметичных сварных конструкций с высоким массовым совершенством. Это обеспечивается внедрением высокопрочных материалов, и в частности, сплавов 1570", - отметил он.

29.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
Прогресс ТГК
Федерация КК
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