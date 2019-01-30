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30.01.2019
Интерфакс-АВН

Корабли "Союз МС" могут доставлять экипаж на МКС за три часа - РКК "Энергия"

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Двухвитковая схема доставки экипажа на Международную космическую станцию (МКС) разработана специалистами, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Евгений Микрин.

"Исходя из возможностей корабля "Союз МС", сейчас уже разработана и трехчасовая двухвитковая схема сближения с Международной космической станцией", - сказал Е.Микрин на 43-х академических "Королевских чтениях".

Он напомнил, что для доставки людей на МКС ранее была разработана и внедрена в практику космических полётов шестичасовая схема сближения, которая позволила сократить в восемь раз время доставки экипажа и грузов на станцию.

Трехчасовой полет пока отрабатывается на грузовых транспортных кораблях "Прогресс".

"В июле 2018 года проведена отработка новой трёхчасовой схемы сближения на корабле "Прогресс МС-09", - напомнил Е.Микрин.

Он не уточнил сроков запуска пилотируемого корабля по двухвитковой трёхчасовой схеме.

29.01.2019
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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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