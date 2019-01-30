Связисты 41-й армии получили модернизированные станции "Артек"

ЦАМТО, 29 января. Связисты подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Алтайском крае, получили по гособоронзаказу три модернизированные станции радиосвязи "Артек".

Станции Р-166-05 "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80 будут использовать подразделения связи Алейской мотострелковой бригады и полка РХБ защиты в ходе крупных маневров и тактических учений.

Радиостанция Р-166-05 "Артек" предназначена для обеспечения радиосвязи в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы. Станция работает по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, что в комплексе с высокопроходимой колесной базой позволяет увеличить живучесть развернутых пунктов управления, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.