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30.01.2019
ЦАМТО

Связисты 41-й армии получили модернизированные станции "Артек"

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 29 января. Связисты подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Алтайском крае, получили по гособоронзаказу три модернизированные станции радиосвязи "Артек".

Станции Р-166-05 "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80 будут использовать подразделения связи Алейской мотострелковой бригады и полка РХБ защиты в ходе крупных маневров и тактических учений.

Радиостанция Р-166-05 "Артек" предназначена для обеспечения радиосвязи в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы. Станция работает по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, что в комплексе с высокопроходимой колесной базой позволяет увеличить живучесть развернутых пунктов управления, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

29.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Р-166
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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