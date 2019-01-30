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30.01.2019
ЦАМТО

В Военный инновационный технополис "ЭРА" прибыло молодое пополнение для службы в научных ротах

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 29 января. В Военный инновационный технополис "ЭРА" прибыло молодое пополнение для службы в научных ротах. Военный инновационный технополис "ЭРА" встретил 79 новобранцев для их дальнейшей службы в четырех научных ротах.

Нынешнее пополнение – молодые люди осеннего призыва, склонные к научной работе и получившие высшее образование. Накануне прибытия в Анапу они приняли Военную присягу в Воронеже и подмосковном Красногорске.

Командиры научных рот технополиса встретили новобранцев на железнодорожном вокзале и после размещения организовали знакомство с инфраструктурой технополиса: лабораториями, столовой, жилым корпусом и физкультурно-оздоровительным комплексом.

Молодые военнослужащие, имеющие технический склад ума, своими глазами увидели научно-лабораторный комплекс, в котором им предстоит работать на новейшем высокотехнологичном оборудовании. Уже сейчас на базе 18 лабораторий активно используется более 600 ед. уникального лабораторно-испытательного оборудования, которое дает реальные результаты в реализации полусотни плановых инновационных проектов.

Кроме того, молодые ученые были приятно удивлены теми условиями, которые созданы для них в технополисе для прохождения службы по призыву.

Первый день в Технополисе по традиции ознаменовался торжественным митингом с участием представителей администрации Анапы и Русской православной церкви.

Сейчас операторы научных рот уже приступили к научным изысканиям и проектированию. Основные направления их исследовательской деятельности включают IТ-системы, автоматизированные системы управления, робототехнические комплексы, информатика, вычислительная техника, техническое зрение, распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика, а также биоинженерные, биосинтетические и биосенсорные технологии.

По окончании военной службы по призыву в научной роте с военнослужащими, изъявившими желание продолжить научно-исследовательскую деятельность в НИИ или вузах Минобороны России, может быть заключен контракт, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

29.01.2019
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Наноиндустрия
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