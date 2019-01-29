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29.01.2019
Российская газета

Фото: Войска ПВО России впервые применили новейшее оружие

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ЗРК "Бук-М3"
ЗРК "Бук-М3".
Источник изображения: rg.ru

Во время внезапной проверки боеготовности войск курского гарнизона зенитно-ракетная бригада впервые в России вывела в поле новейшие зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3". Их зенитчики получили в конце 2018 года - тоже первыми в России.

Внешне новые комплексы легко узнать по шести ракетам вместо четырех. "Бук-М3" на метр длиннее предшественников - в новых отсеках разместилось дополнительное электронное оборудование. Это очень умная машина, хотя и "Бук-М2" далеко не дурак.

- Увеличилась дальность стрельбы и эффективность работы по низколетящим целям. Значительно повысилось быстродействие. Если раньше расчету приходилось минут пять щелкать тумблерами, проверяя готовность систем, то новый "Бук" обследует себя сам и гораздо быстрее, - рассказал офицер из группы управления дивизиона.

Комплекс "Бук" - не одна машина, а целый десяток. У каждой своя роль и все помогают друг другу выполнить общую работу. Есть огневые установки - они находят радарами цели и пускают по ним ракеты, могут работать автономно. Пуско-заряжающие машины снабжают боеприпасами головную и могут стрелять сами по ее команде. Есть радар на гусеничном ходу и раскладной мачте: его можно спрятать в лесу, выставить антенну над деревьями, искать цели и давать пусковым установкам команду на уничтожение. Одним залпом дивизион "Буков" может уничтожить целый авиаполк, 24 воздушных цели.

Вместе с зенитчиками под Курском были подняты по тревоге ракетчики, химики, специалисты по радиоэлектронной борьбы, летчики-истребители. Войска покинули городки и рассыпались по лесам, изготовившись к работе. Ракетчики - нанести испепеляющий удар, химики - прикрыть отход ракетчиков, РЭБовцы - подавить связь и радары противника.

- Внезапная проверка боеготовности проходит в семи регионах РФ. По тревоге подняты танкисты и мотострелки, связисты и инженеры, подразделения материально-технического обеспечения. Войскам предстоит отработать более 40 тысяч вводных, - рассказали в штабе Западного военного округа.


 Антон Валагин (Курск)

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Россия
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Бук-M3
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Минoбороны РФ
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