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29.01.2019
ЦАМТО

Авиаотряд спецназначения Росгвардии Крыма получил модернизированные транспортно-боевые вертолеты

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Вертолет Ми-8МТ. Архивное фото
Вертолет Ми-8МТ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Анатолий Медведь

ЦАМТО, 28 января. Два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8МТ переданы авиаотряду спецназначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Современные машины обеспечат мобильность и оперативность действий подразделений Росгвардии. К примеру, дорога из Симферополя до Керчи наземным транспортом занимает не менее трех часов, а на вертолете этот путь составит всего полчаса.

Как сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, торжественный митинг прошел под руководством заместителя начальника ГУ по работе с личным составом полковника Игоря Назаренко. С напутствующими словами выступили командир авиационного отряда крымского МЧС Игорь Негин, представитель ветеранской организации "Боевое братство" Василий Зубенко, а также настоятель одного из храмов республики иерей Василий Рабинок.

28.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
МЧС
Росгвардия
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