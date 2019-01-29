Авиаотряд спецназначения Росгвардии Крыма получил модернизированные транспортно-боевые вертолеты

ЦАМТО, 28 января. Два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8МТ переданы авиаотряду спецназначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Современные машины обеспечат мобильность и оперативность действий подразделений Росгвардии. К примеру, дорога из Симферополя до Керчи наземным транспортом занимает не менее трех часов, а на вертолете этот путь составит всего полчаса.

Как сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, торжественный митинг прошел под руководством заместителя начальника ГУ по работе с личным составом полковника Игоря Назаренко. С напутствующими словами выступили командир авиационного отряда крымского МЧС Игорь Негин, представитель ветеранской организации "Боевое братство" Василий Зубенко, а также настоятель одного из храмов республики иерей Василий Рабинок.