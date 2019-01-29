На территории ЦВО будут созданы 16 филиалов парка "Патриот"

ЦАМТО, 28 января. В 16 регионах, где дислоцируются соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), будут созданы филиалы военно-патриотического парка "Патриот".

Парки разместят в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Республик Хакасия, Тува, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.

Для оснащения парков с баз хранения Центрального военного округа выделены демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники. Открытие филиалов парка "Патриот" запланировано до конца года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.