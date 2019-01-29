На территории ЦВО будут созданы 16 филиалов парка "Патриот"
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 28 января. В 16 регионах, где дислоцируются соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), будут созданы филиалы военно-патриотического парка "Патриот".
Парки разместят в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Республик Хакасия, Тува, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.
Для оснащения парков с баз хранения Центрального военного округа выделены демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники. Открытие филиалов парка "Патриот" запланировано до конца года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
28.01.2019
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Права на данный материал
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