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29.01.2019
ЦАМТО

ВВС Катара получат первые новые вертолеты H-125 в 2020 году

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Н215
Вертолет Н215.
Источник изображения: Airbus Helicopter

ЦАМТО, 28 января. Как ранее сообщал ЦАМТО, не менее двух учебных вертолетов H-125 были зафиксированы на кадрах видеорепортажа катарского канала Al-Rayyan, а также фотографиях Минобороны Катара с состоявшейся 23 января церемонии выпуска в авиационном колледже, расположенном на авиабазе Аль-Удейд.

Этот колледж также известен как академия ВВС вооруженных сил Катара.

Предполагалось, что указанные машины переданы в рамках подписанного в марте 2018 года с Airbus Helicopters контракта на поставку ВВС Катара 16 вертолетов H-125. Тем не менее, катарский источник сообщил Jane's Defence Weekly, что демонстрировавшиеся в цветах колледжа вертолеты были арендованы у частной компании с целью ускорения обучения пилотов ВВС Катара. Ни Airbus, ни министерство обороны Катара не раскрыли сроки поставки заказанных в марте 2018 года вертолетов, но по данным издания, первые машины прибудут в Катар в середине 2020 года.

Закупленные H-125 предназначены для подготовки пилотов вертолетов в академии ВВС вооруженных сил Катара. Они заменят вертолеты SA-342L "Газель", которые эксплуатируются с 1983 года.

Вертолет H-125, ранее носивший обозначение AS-350, представляет собой однодвигательный, легкий вертолет, который широко используется как в гражданской, так и в военной сфере. Стоимость машины оценивается в 5 млн. долл. На сегодняшний день общий налет проданных различным заказчикам H-125 превышает 32 млн. часов.

28.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Катар
Продукция
AS.350
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
2020-й год
Военные учения
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