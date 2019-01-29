На Бурейском водохранилище в результате подрывов и выравнивания рва пробит затор на глубину 11 метров

ЦАМТО, 28 января. Силами специалистов сводного отряда ВВО в районе обвала на Бурейском водохранилище были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 м в глубину, 140 м в длину и 30 м в ширину.

Военными инженерами спланирован и подготовлен подрыв очередного слоя обрушенных скальных пород с использованием удлиненных зарядов, располагаемых по всей длине затора. Заложено около 20 тонн тротила.

Силами инженерно-дорожной группы, оснащенной двумя инженерными машинами разграждения, экскаватором и бульдозером, ведутся работы по оборудованию и проведению дороги от н.п. Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения скальных пород (около 80 км). На сегодняшний день уже пройдено более 70 км.

За последние 2 дня в район схода скальных пород вертолетами армейской авиации доставлено около 60 тонн инженерных боеприпасов, в том числе более 30 тонн взрывчатых веществ и около 400 кумулятивных зарядов, а также около 10 тонн материальных средств.

Всего к выполнению задач привлекается более 535 человек, 46 ед. военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Как напомнили в Минобороны, 11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению Президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.