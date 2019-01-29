В Балтийске торжественно поднят Военно-морской флаг на новейшем морском тральщике "Иван Антонов"

ЦАМТО, 28 января. В Балтийске 26 января состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем корабле противоминной обороны "Иван Антонов" проекта 12700, построенного для ВМФ на Средне-Невском судостроительном заводе.

В церемонии приняли участие представители командования Балтийского и Черноморского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Под звуки гимна Российской Федерации на корабле был поднят Андреевский флаг.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля, после чего Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке корабля от завода изготовителя в состав ВМФ России. Приказом Главнокомандующего ВМФ "Иван Антонов" включен в боевой состав Черноморского флота.

"В ближнесрочной перспективе ВМФ России планирует и далее развивать минно-тральную составляющую, призванную обеспечивать действия сил Флота. Серийный корабль ПМО "Иван Антонов" отличается по целому ряду характеристик от головного корабля этого проекта "Александр Обухов", на котором, в ходе эксплуатации была произведена апробация и проверка ряда узлов и систем. В рамках серийного строительства кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет производиться дальнейшее совершенствование этих систем и штатного вооружения", – сказал Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев накануне церемонии приема в состав корабля противоминной обороны "Иван Антонов".

В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля ПМО "Александр Обухов" показал, что корабли этого проекта являются многофункциональным и могут использоваться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей. Приказом Главкома ВМФ России Адмирала Королева этому новейшему кораблю противоминной обороны при закладке было присвоено наименование "Иван Антонов" (в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова), сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.