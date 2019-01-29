Войти
29.01.2019
ЦАМТО

В Балтийске торжественно поднят Военно-морской флаг на новейшем морском тральщике "Иван Антонов"

348
0
0
Морской тральщик "Иван Антонов"
Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике «Иван Антонов» проекта 12700 Балтийск, 26.01.2019.
Источник изображения: Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

ЦАМТО, 28 января. В Балтийске 26 января состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем корабле противоминной обороны "Иван Антонов" проекта 12700, построенного для ВМФ на Средне-Невском судостроительном заводе.

В церемонии приняли участие представители командования Балтийского и Черноморского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Под звуки гимна Российской Федерации на корабле был поднят Андреевский флаг.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля, после чего Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке корабля от завода изготовителя в состав ВМФ России. Приказом Главнокомандующего ВМФ "Иван Антонов" включен в боевой состав Черноморского флота.

"В ближнесрочной перспективе ВМФ России планирует и далее развивать минно-тральную составляющую, призванную обеспечивать действия сил Флота. Серийный корабль ПМО "Иван Антонов" отличается по целому ряду характеристик от головного корабля этого проекта "Александр Обухов", на котором, в ходе эксплуатации была произведена апробация и проверка ряда узлов и систем. В рамках серийного строительства кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет производиться дальнейшее совершенствование этих систем и штатного вооружения", – сказал Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев накануне церемонии приема в состав корабля противоминной обороны "Иван Антонов".

В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля ПМО "Александр Обухов" показал, что корабли этого проекта являются многофункциональным и могут использоваться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей. Приказом Главкома ВМФ России Адмирала Королева этому новейшему кораблю противоминной обороны при закладке было присвоено наименование "Иван Антонов" (в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова), сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Иван Антонов
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
ЧФ
Похожие новости
28.01.2019
Тральщик "Иван Антонов" введен в строй ВМФ России
31.05.2018
Новейший корабль ПМО "Иван Антонов" в сентябре прибудет к постоянному месту базирования на Черноморский флот
30.05.2018
Корабль "Иван Антонов" прибудет на Черноморский флот осенью
23.04.2018
Охотник за минами нового поколения
13.06.2017
ВМФ в ближайшие годы получит 40 противоминных кораблей нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 12:34
  • 1
Завод в Новосибирске: 80 лет с именем Валерия Чкалова
  • 29.01 12:25
  • 51
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 29.01 12:21
  • 3
Штурман рассказал о моменте столкновения Су-34
  • 29.01 12:19
  • 1
Украинские ВВС провели учения над акваторией Азовского моря
  • 29.01 12:02
  • 3
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 29.01 11:59
  • 1
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 29.01 11:44
  • 1
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
  • 29.01 11:13
  • 26
Эксперт: реакция Германии на брифинг по ракете 9М729 – "образец дисциплины"
  • 29.01 11:08
  • 9
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 29.01 10:45
  • 10
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 29.01 10:18
  • 1
Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами
  • 29.01 10:15
  • 1
ВДВ подготовят в 2019 году более 200 специалистов по высотным прыжкам
  • 29.01 10:04
  • 1
США разместят в Японии новый радар системы ПРО
  • 29.01 10:02
  • 1
Орбан: Венгрия не будет давить на Россию по указанию США
  • 29.01 09:50
  • 1
Украина – главная гибридная угроза для Беларуси