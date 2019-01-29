Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев

Горки. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Правительство выделит 1,6 млрд рублей в 2019 году на создание производства и поддержку самолета МС-21, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Давайте начнем с самолетов. Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически 1 млрд 600 млн рублей", - сказал он, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

Премьер уточнил, что указанные деньги пойдут, в том числе, на уплату процентов по кредитам, которые были взяты для реализации проекта, а также на другие расходы, включая приобретение тренажеров для летного персонала, средств наземного обслуживания и на создание склада запасных частей.

"Проект МС-21 важен для развития нашей гражданской авиации. В 2018 году, напомню, число авиапассажиров в России выросло более чем на 10 млн человек", - заявил Д.Медведев.

В то же время, по его словам, в российском авиапарке не хватает ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов, которые особенно нужны на региональных маршрутах. Из-за этого приходится покупать самолеты, в том числе за рубежом, что обходится недешево для российских авиакомпаний и тормозит развитие внутреннего авиарынка.

Д.Медведев подчеркнул, что благодаря инновационным материалам, оригинальным конструктивным решениям у такого воздушного судна, как МС-21, должна быть высокая конкурентоспособность. Самолет должен стать надежным, безопасным, а также комфортным для пассажиров. Работа по запуску самолета в серию продолжается, заключил глава кабинета министров.

В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов уточнил, что речь в настоящий момент идет о семействе лайнеров вместимостью от 150 до 210 пассажиров. В ходе реализации программы, по его словам, проведена глубокая модернизация российских предприятий - участников проекта, созданы и работают новые высокотехнологичные компании, существенно обновлена испытательная база, сформирована современная научно-производственная среда для дальнейшего развития гражданской авиации в РФ.

В настоящее время, рассказал вице-премьер, два самолета МС-21-300 задействованы в летных сертификационных испытаниях. В марте текущего года к ним присоединится третья машина. Кроме того, на иркутском заводе идет сборка четвертого самолета, который должен присоединиться к сертификационным испытаниям во II квартале 2019 года.

На статических испытаниях в ЦАГИ находится еще один опытный самолет. Он же собирается для ресурсных испытаний, необходимых для запуска в серию.

Начался процесс развертывания серийного производства: идет изготовление деталей и агрегатов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Завершение сертификационных испытаний запланировано на вторую половину 2020 года. На сегодняшний день, согласно графику, проведено уже 122 полета.

В связи с этим Ю.Борисов отметил, что у него нет сомнений, что самолет встанет на крыло в обозначенные сроки.

Он также сообщил премьер-министру о том, что на сегодняшний день уже имеется 175 твердых заказов. Более того, они оплачены. Стартовым заказчиком является компания "Аэрофлот".

Касаясь подписанного Д.Медведевым постановления о субсидиях в 2019 году, Ю.Борисов заявил, что при его разработке был учтен опыт ведущих авиапроизводителей по поддержке продаж. Для обеспечения нормальной эксплуатации самолетов МС-21 ведутся работы по развертыванию системы их послепродажного обслуживания, которую необходимо запустить к моменту начала серийных поставок. С этой целью и был разработан механизм государственной поддержки.

Деньги, по словам вице-премьера, пойдут в первую очередь на обеспечение запасными частями и средствами наземного обслуживания, создание базового центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в аэропорту "Шереметьево", создание центра по обучению авиационного персонала. Кроме того, речь идет об оказании инженерно-технической поддержки в режиме 365 дней в году 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.