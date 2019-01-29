Подразделения по борьбе с БЛА Южного военного округа отразили нападение дронов на пункты управления

ЦАМТО, 28 января. Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления Южного военного округа (ЮВО), развернутые в рамках проверки боевой готовности войск военного округа, отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Войсковые подразделения военной полиции и приданные расчеты войсковой противовоздушной обороны отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки боевых дронов на подвижные полевые пункты управления (ПППУ) управления штаба округа, общевойсковых армий, объединения ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии и подчиненных соединений. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника на ПППУ также были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК "Панцирь-С".

По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, в рамках проверки боеготовности, отработаны возможные действия условного противника, взятые из опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

"Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки боевых дронов и начиненных взрывчаткой транспортных средств", – подчеркнул генерал-полковник Александр Дворников.

Отразив атаки условного противника, командованием были приняты решения на смену позиций размещения ПППУ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.