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29.01.2019
ЦАМТО

Подразделения по борьбе с БЛА Южного военного округа отразили нападение дронов на пункты управления

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Военнослужащий с БЛА «Груша»
Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 28 января. Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления Южного военного округа (ЮВО), развернутые в рамках проверки боевой готовности войск военного округа, отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Войсковые подразделения военной полиции и приданные расчеты войсковой противовоздушной обороны отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки боевых дронов на подвижные полевые пункты управления (ПППУ) управления штаба округа, общевойсковых армий, объединения ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии и подчиненных соединений. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника на ПППУ также были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК "Панцирь-С".

По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, в рамках проверки боеготовности, отработаны возможные действия условного противника, взятые из опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

"Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки боевых дронов и начиненных взрывчаткой транспортных средств", – подчеркнул генерал-полковник Александр Дворников.

Отразив атаки условного противника, командованием были приняты решения на смену позиций размещения ПППУ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

28.01.2019
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