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29.01.2019
Вестник Мордовии

Снаряд пробил в лоб Т-72, прошил весь корпус и вылетел через корму

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Источник изображения: Фото: DTR Magazine

В Сети появились любопытные подробности испытания новой версии британского танка "Челленджер-2" LEP, который некоторые специалисты уже называют "Челленджер-3".

Эту боевую машину вооружили модернизированной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh120L55A1, превосходящей по характеристикам ее предшественницу, устанавливаемую на танки "Леопард"-2A7V.

Так вот, на тестах, которые проходили в декабре прошлого года, по данным, которые опубликованы в блоге Андрея Тарасенко (andrei-bt.livejournal.com), бронебойный подкалиберный снаряд ДМ-53 пробил верхнюю лобовую деталь танка Т-72 и, прошив его насквозь, вылетел через кормовой броневой лист.

Источник изображения: Фото: DTR Magazine

Модификация "семьдесят второго не называется", но, можно предположить, что это был польский или чехословацкий Т-72М1.

Военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что в этом рассказе, возможно, существует некоторое преувеличение.

"Никто не сомневается в возможностях данного боеприпаса. В любом случае, этот звоночек должен заставить обеспокоиться наших военных чиновников. Давно уже пора заменить на российских танках устаревшую динамическую защиту", - отмечает Хлопотов.

Сообщается, что "Челленджер-3" получил новую систему управления огнем, на него установят более мощный двигатель, который заменит 1200-сильный "Кондор", с самого начала считавшийся слабым для танка весом более 60 тонн.

Дмитрий Лемешко

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Великобритания
Польша
Россия
Словакия
Продукция
Challenger 2
Т-72
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1 комментарий
№1
29.01.2019 09:41
Т-72М1 это экспортная модель танка,со сниженным бронированием...Они бы еще в Т-72 Урал-Э стреляли...Попробовали бы выстрелить хотя бы в советский Т-72БМ образца 1989 года,или таких танков на Украине не нашли,а за пределами СССР их и не было никогда...До развала СССР успели изготовить чуть больше 150 штук...
+1
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