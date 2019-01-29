Снаряд пробил в лоб Т-72, прошил весь корпус и вылетел через корму

Источник изображения: Фото: DTR Magazine

В Сети появились любопытные подробности испытания новой версии британского танка "Челленджер-2" LEP, который некоторые специалисты уже называют "Челленджер-3".

Эту боевую машину вооружили модернизированной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh120L55A1, превосходящей по характеристикам ее предшественницу, устанавливаемую на танки "Леопард"-2A7V.

Так вот, на тестах, которые проходили в декабре прошлого года, по данным, которые опубликованы в блоге Андрея Тарасенко (andrei-bt.livejournal.com), бронебойный подкалиберный снаряд ДМ-53 пробил верхнюю лобовую деталь танка Т-72 и, прошив его насквозь, вылетел через кормовой броневой лист.

Источник изображения: Фото: DTR Magazine

Модификация "семьдесят второго не называется", но, можно предположить, что это был польский или чехословацкий Т-72М1.

Военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что в этом рассказе, возможно, существует некоторое преувеличение.

"Никто не сомневается в возможностях данного боеприпаса. В любом случае, этот звоночек должен заставить обеспокоиться наших военных чиновников. Давно уже пора заменить на российских танках устаревшую динамическую защиту", - отмечает Хлопотов.

Сообщается, что "Челленджер-3" получил новую систему управления огнем, на него установят более мощный двигатель, который заменит 1200-сильный "Кондор", с самого начала считавшийся слабым для танка весом более 60 тонн.

Дмитрий Лемешко