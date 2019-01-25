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25.01.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос примет участие в Ле Бурже-2019

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Стенд Роскосмоса
Стенд Роскосмоса.
Источник изображения: www.roscosmos.ru

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкорпорация "Роскосмос" планирует принять участие в авиасалоне Ле Бурже-2019, следует из материалов портала госзкакупок.

В материалах портала указывается, что "Роскосмос" разместил тендер на оказание услуг "по организации шале" госкорпорации на Международном авиационно-космическом салоне "International Paris Air Show Le Bourget 2019".

Всего на выполнение работ выделено 20 млн рублей.

Ранее о планах принять участие в Ле бурже-2019 сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Следующая наша цель - продемонстрировать технику в Европе, скорее всего, это будет выставка в Ле Бурже", - заявлял А.Богинский в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Международный авиационно-космический салон Paris Airshow - 2019 будет работать в пригороде Парижа Ле Бурже 17-23 июня.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что участие России в британском Фарнборо и французском Ле Бурже уже не так актуально. "Если честно, Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки", - заявил министр журналистам в марте.

Британский авиасалон Фарнборо в этом году прошёл без России. В 2014 и в 2016 году РФ сталкивалась с трудностями при участии в авиасалоне в Фарнборо. Четыре года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году Ростех и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.

24.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Россия
Франция
Компании
Вертолеты России
Роскосмос
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
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