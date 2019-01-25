Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" занимается диверсификацией, прорабатывается много проектов - гендиректор

Королев (Московская область). 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Объявленная программа диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса касается и АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение (КТРВ), сообщил в четверг журналистам генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Диверсификация для нас - сложная задача, потому что ракету мирной не сделаешь. Пока показатели для корпорации не снижаю. Цель должна быть амбициозна, мы прорабатываем достаточно много проектов", - заметил он. "Вопросом диверсификации мы занимались достаточно давно, определенные достижения у нас есть", - добавил он.

В качестве примера Б.Обносов назвал Таганрогский литейный завод - производитель изделий из серого и высокопрочного чугуна, который вышел на прибыль. "Но в первые годы потребовались серьезные вложения. Этим и сложна диверсификация", - заметил Б.Обносов.