Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" выполняет ряд ОКР по разработке авиационного и морского вооружения

Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.

Королев (Московская область). 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Усилия конструкторов предприятий АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) сосредоточены на разработке авиационных и морских вооружений, сообщил журналистам генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Мы выполняем опытно-конструкторские работы (ОКР) по двум составляющим - авиационной и морской. Мы как бы теперь "всеядны", и это позволяет нам достаточно хорошо диверсифицировать наш продуктовый ряд и повышать живучесть Корпорации", - сказал он.

"Несколько ОКР связаны с авиационными средствами поражения. Это изделия различного назначения для самолетов: "воздух - воздух", "воздух - поверхность" и "воздух - корабль", - уточнил Б.Обносов.

По его словам, "примерно треть ОКР связана с морем - с береговыми ракетными комплексами и подводным морским оружием".

Как известно, в номенклатуре вооружений, производимых предприятиями КТРВ, в частности, значатся противокорабельные ракеты для береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал-Э", торпедное оружие, корректируемые авиационные бомбы, авиационные ракеты различного назначения.