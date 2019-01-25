Войти
25.01.2019
Интерфакс-АВН

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" выполняет ряд ОКР по разработке авиационного и морского вооружения

168
0
0
Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2
Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.
Источник изображения: Саид Аминов и www.yaplakal.com

Королев (Московская область). 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Усилия конструкторов предприятий АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) сосредоточены на разработке авиационных и морских вооружений, сообщил журналистам генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Мы выполняем опытно-конструкторские работы (ОКР) по двум составляющим - авиационной и морской. Мы как бы теперь "всеядны", и это позволяет нам достаточно хорошо диверсифицировать наш продуктовый ряд и повышать живучесть Корпорации", - сказал он.

"Несколько ОКР связаны с авиационными средствами поражения. Это изделия различного назначения для самолетов: "воздух - воздух", "воздух - поверхность" и "воздух - корабль", - уточнил Б.Обносов.

По его словам, "примерно треть ОКР связана с морем - с береговыми ракетными комплексами и подводным морским оружием".

Как известно, в номенклатуре вооружений, производимых предприятиями КТРВ, в частности, значатся противокорабельные ракеты для береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал-Э", торпедное оружие, корректируемые авиационные бомбы, авиационные ракеты различного назначения.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бал РК
Бастион
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Похожие новости
19.07.2017
Якоря и цепи Военно-морского салона
27.09.2016
"Опыт реальных боевых действий просто бесценен"
10.06.2015
«Шквалом-Э» по санкциям
31.07.2013
Корпорация «ТРВ» примет участие в авиасалоне МАКС-2013 в полном составе
07.03.2013
Россия окажет Вьетнаму содействие в создании подводного флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 01:14
  • 5
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
  • 25.01 00:40
  • 11
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 24.01 21:49
  • 87
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 24.01 21:29
  • 5
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 21:16
  • 172
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 19:42
  • 6
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 19:40
  • 3
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 19:31
  • 5
Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"
  • 24.01 19:28
  • 1
Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД
  • 24.01 19:21
  • 5
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
  • 24.01 19:17
  • 1
ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21
  • 24.01 19:16
  • 29
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 14:44
  • 30
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 12:58
  • 3
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ