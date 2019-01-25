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25.01.2019
Интерфакс-АВН

Главный итог работы КТРВ в 2018 году - успешное применение крылатой ракеты Х-101 и испытания гиперзвукового блока "Авангард", указывает гендиректор Обносов

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Х-101
Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160.
Источник изображения: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru)

Королев (Московская область). 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2018 году предприятиям АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) удалось реализовать "достаточно много интересных проектов", сообщил журналистам генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Были реализованы серьезные программы, которые удалось успешно завершить, либо подтвердить заявленные характеристики. Было удачное применение Х-101 (крылатая ракета воздушного базирования - ИФ), испытания "Авангарда", о которых сегодня слышал даже глухой", - отметил он.

"Были дополнительно стрельбы на Дальнем Востоке, где мы подтвердили точность наших изделий", - сказал Б. Обносов, не уточняя, о каких системах вооружений идет речь.

"Выполняем опытно-конструкторские работы (ОКР), о которых много я говорить не буду. Скажу, что они идут непросто, но, тем не менее, продвигаются", - сказал он.

"На этот год у нас серьезные планы. Надо завершить порядка 14-ти работ (ОКР)", - сообщил глава КТРВ.

Ранее сообщалось, что после применения в Сирии крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 оснащаются стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.

26 декабря 2018 года было объявлено об успешных испытаниях гиперзвукового боевого оснащения "Авангард" разработки и производства реутовского "НПО машиностроения". Зачетный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенной "Авангардом", был выполнен из позиционного района Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения.

Как сообщалось, в 2019 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, на вооружении которого будут комплексы "Авангард".

24.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Авангард РК
РС-18
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Обносов Борис
Проекты
ГЗЛА
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