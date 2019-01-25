Войти
25.01.2019
Военное обозрение

Российский Су-27 был поднят в воздух для перехвата шведского самолёта

133
0
0
Скриншот видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции
Скриншот видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции был обнаружен с выключенным устройством распознавания (транспондером) над Балтийским морем близ российской границы, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель,

говорится в релизе.

Для ее перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

Сообщается, что российский истребитель приблизился к объекту на безопасное расстояние. В результате цель была идентифицирована как разведывательный самолет "Гольфстрим" шведских ВВС. Экипаж совершал полет с выключенным транспондером.

По данным пресс-службы, после удаления иностранного самолета-разведчика от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на базу. Время инцидента не уточняется.

Военное ведомство опубликовало также короткий видеоролик с кадрами вылета российского истребителя. На них видно как Су-27 сопровождает иностранный самолет на удалении нескольких сотен метров, а затем возвращается к месту дислокации.

Российское военное ведомство регулярно приводит статистику перехватов истребителями ВКС иностранных военных самолетов, однако конкретные эпизоды им не детализируются. Так, в конце 2018-го Минобороны сообщило, что за год вблизи российских границ было обнаружено более тысячи самолетов-разведчиков.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Продукция
Су-27
Компании
General Dynamics
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.06.2017
Российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России
16.05.2016
Запад обеспокоило «растущее военное присутствие» России в Прибалтике
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
03.09.2007
Воздушный меч и наземный щит. В Летном испытательном институте имени Громова демонстрировались не только самолеты и вертолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 01:14
  • 5
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
  • 25.01 00:40
  • 11
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 24.01 21:49
  • 87
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 24.01 21:29
  • 5
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 21:16
  • 172
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 19:42
  • 6
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 19:40
  • 3
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 19:31
  • 5
Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"
  • 24.01 19:28
  • 1
Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД
  • 24.01 19:21
  • 5
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
  • 24.01 19:17
  • 1
ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21
  • 24.01 19:16
  • 29
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 14:44
  • 30
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 12:58
  • 3
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ