Российский Су-27 был поднят в воздух для перехвата шведского самолёта

Самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции был обнаружен с выключенным устройством распознавания (транспондером) над Балтийским морем близ российской границы, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель,

говорится в релизе.

Для ее перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

Сообщается, что российский истребитель приблизился к объекту на безопасное расстояние. В результате цель была идентифицирована как разведывательный самолет "Гольфстрим" шведских ВВС. Экипаж совершал полет с выключенным транспондером.

По данным пресс-службы, после удаления иностранного самолета-разведчика от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на базу. Время инцидента не уточняется.

Военное ведомство опубликовало также короткий видеоролик с кадрами вылета российского истребителя. На них видно как Су-27 сопровождает иностранный самолет на удалении нескольких сотен метров, а затем возвращается к месту дислокации.

Российское военное ведомство регулярно приводит статистику перехватов истребителями ВКС иностранных военных самолетов, однако конкретные эпизоды им не детализируются. Так, в конце 2018-го Минобороны сообщило, что за год вблизи российских границ было обнаружено более тысячи самолетов-разведчиков.