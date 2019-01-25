Шведский танк Stridsvagn-2000 мог бы потягаться с Т-14 "Армата"?

В 80-х годах прошлого века все ведущие страны мира занимались разработкой так называемых танков предельных параметров. В то время на вооружении уже состояли ОБТ (основные боевые танки), однако предполагалось, что им на смену должны прийти бронемашины, имеющие более высокие боевые качества.

Источник изображения: ointres.se

Так, в Швеции началась разработка танка Stridsvagn-2000 (Strv-2000), особенностью которого было расположение двигателя мощностью в 1475 л.с. и трансмиссии в передней части корпуса.

Изначально танк планировалось вооружить 120-мм гладкоствольным орудием Rh-120, однако предполагалось, что "танк предельных параметров" должен иметь соответствующую огневую мощь, поэтому в середине 80-х годов было принято решение перейти на новый калибр - 140 мм. Пушка имела бы боекомплект в 38 зарядов, а ее заряжание было бы автоматизированным.

Кроме 140-мм орудия танк планировалось вооружить автоматической пушкой калибра 40 мм и двумя пулеметами калибра 7,62 для увеличения боевых возможностей танка.

Защиту шведской боевой машины планировалось обеспечить несколькими способами: за счет снижения заметности танка в инфракрасном, оптическом и радиолокационном диапазонах, а также за счет комбинированной брони на основе металла и керамики. Такая броня могла бы обеспечить защиту не только от 125-мм снарядов, но и от снарядов артиллерийских орудий. Экипаж танка должен был состоять из 3 человек.

Из-за высокой стоимости и сложности реализации проекта разработка Stridsvagn-2000 ограничилась лишь исследованиями и созданием макетов.

"Если бы шведы все-таки смогли бы "вытянуть" данную разработку, то на сегодняшний день у них на вооружении стояла бы боевая машина, которая смогла бы достойно конкурировать не только с новейшими танками, такими как Т-14 "Армата", но и наверняка бы имела большой успех на международных рынках вооружений" - отмечает ИА "Вестник Мордовии". Однако далеко не все эксперты уверены, что на поле боя шведский танк мог бы всерьёз потягаться с "Арматой".