ЦАМТО, 24 января. Основные параметры российско-индийского СП по производству автоматов Калашникова будут сформулированы до конца января, и, вероятно, там будут производить автоматы Калашникова "двухсотой серии", а не "сотой", как планировалось ранее.

Об этом в интервью в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту" заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Буквально в последние дни 2018 года наши специалисты в очередной раз поехали в Дели на переговоры. Я лично встречался с представителями с индийской стороны, с "Ростехом", "Рособоронэкспортом" и ФСВТС, мы действительно обсуждаем потенциальное производство автомата Калашникова в Индии. К концу января 2019 года мы должны сформулировать основные параметры этого завода. Надо понимать, что индийцы уже сейчас производят продукт, который они освоили самостоятельно, нас, собственно, приглашают, в первую очередь, для того, чтобы повысить качество", – сказал В.Дмитриев.

Он уточнил, что в процессе переговоров представители российской делегации рассказали, что сейчас есть и новые модификации, более интересные. "И скорее всего мы придем к тому, что поменяем продукт, который сейчас поставлен в их войска. Это будет не АК "сотой серии", это будет похоже на АК-203, то есть значительно более технически продвинутый продукт. Насколько мы знаем, это устраивает Минобороны и производственная сторона тоже готова, это будет несколько дороже, но, на мой взгляд, это тот случай, когда цена оправдана", – сказал В.Дмитриев.

Как напоминает агентство, ранее заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский заявил в ходе выставки Defexpo-2016, что Россия направила индийским партнерам опытные образцы Калашниковых и ожидает результатов испытаний. Впоследствии гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко заявил "РИА Новости" в ходе выставки IDEX-2017, что компания нашла индийского подрядчика по данному проекту и готова подписать контракт на строительство СП. Изначально планировалось производить на мощностях индийского предприятия АК "сотой серии".

Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев в интервью "РИА Новости" сообщил, что Россия не исключает продажу третьим странам автоматов Калашникова, произведенных в Индии после открытия совместного предприятия.