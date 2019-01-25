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25.01.2019
ЦАМТО

В 2019 году гидрографическая служба ВМФ России получит два гидрографических судна нового поколения

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Корабль ВМФ России во время учений
Корабль ВМФ России во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 24 декабря. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заслушал доклады профильных управлений Главного штаба ВМФ о ходе строительства гидрографических судов и катеров, оснащенных современными системами производства гидрографических исследований морских и океанских акваторий.

В частности, адмиралу Владимиру Королеву было доложено о графиках строительства малых гидрографических судов проекта 19910, способных выполнять задачи на удалении более 3000 миль от пунктов постоянного базирования. В настоящее время в постройке находятся два таких судна со сроком сдачи ВМФ в 2019 году: для Северного флота – "Николай Скосырев" (предприятие "Вымпел", г.Рыбинск), для Тихоокеанского флота – "Александр Рогоцкий" (Судостроительный завод имени Октябрьской Революции, г.Благовещенск).

"ВМФ будет продолжать исследования Мирового океана в интересах корректуры морских навигационных карт, изучения гидрометеоусловий в различных широтах. В настоящее время мы переходим к очередному этапу обновления состава гидрографических судов. Осуществляя серийное строительство больших гидрографических катеров, мы приступили к серийному строительству гидрографических судов нового поколения, которые эффективно буду выполнять задачу гидрографического обеспечения действий сил флотов", – отметил главнокомандующий ВМФ.

Справочно:

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.

Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования (СНО); выполнение гидрографических работ; перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования СНО и гидрографических подразделений на необорудованном побережье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

24.01.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19910
СФ
ТОФ
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