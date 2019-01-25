Войти
25.01.2019
ЦАМТО

Боевой робот "Уран-9" принят на вооружение российской армии

128
0
0
Боевой робот "Уран-9"
Боевой робот "Уран-9".
Источник изображения: Алексей Моисеев/РГ

ЦАМТО, 24 января. Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии. Об этом заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Да, более того, сейчас завершается производство первой серийной партии. Вообще, "Ураны" – это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", – сказал В.Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту", отвечая на соответствующий вопрос.

Робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
Уран-9
Шмель-М
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
Робот
РТК
Похожие новости
19.06.2018
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
16.03.2018
Шойгу сообщил о планах начать серийное производство боевых роботов
19.12.2017
В Коврове пройдут войсковые испытания робототехнического комплекса "Нерехта"
31.10.2017
Боевого робота "Нерехта" примут на вооружение российской армии
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 01:14
  • 5
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
  • 25.01 00:40
  • 11
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 24.01 21:49
  • 87
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 24.01 21:29
  • 5
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 21:16
  • 172
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 19:42
  • 6
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 19:40
  • 3
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 19:31
  • 5
Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"
  • 24.01 19:28
  • 1
Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД
  • 24.01 19:21
  • 5
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
  • 24.01 19:17
  • 1
ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21
  • 24.01 19:16
  • 29
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 14:44
  • 30
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 12:58
  • 3
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ