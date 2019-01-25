Боевой робот "Уран-9" принят на вооружение российской армии

ЦАМТО, 24 января. Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии. Об этом заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Да, более того, сейчас завершается производство первой серийной партии. Вообще, "Ураны" – это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", – сказал В.Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту", отвечая на соответствующий вопрос.

Робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.