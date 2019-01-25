Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.

На кадрах видно, как самолет вылетел с авиабазы, приблизился к разведчику и сопровождал его на безопасном расстоянии, пока тот не удалился от российской границы. После этого истребитель вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что "Гольфстрим" летел без включенного транспондера.

Полеты иностранных военных самолетов у границ России

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ возросла. Например, ранее их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.

Кроме того, в ноябре российские военнослужащие перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США раскритиковали сопровождение Су-27, назвав действия российского экипажа небезопасными, однако в Минобороны эти утверждения опровергли.

В Минобороны не раз призывали американских коллег отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.