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25.01.2019
РИА Новости

Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции

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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.

На кадрах видно, как самолет вылетел с авиабазы, приблизился к разведчику и сопровождал его на безопасном расстоянии, пока тот не удалился от российской границы. После этого истребитель вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что "Гольфстрим" летел без включенного транспондера.



Полеты иностранных военных самолетов у границ России

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ возросла. Например, ранее их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.

Кроме того, в ноябре российские военнослужащие перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США раскритиковали сопровождение Су-27, назвав действия российского экипажа небезопасными, однако в Минобороны эти утверждения опровергли.

В Минобороны не раз призывали американских коллег отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

24.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Россия
США
Швеция
Продукция
Су-27
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