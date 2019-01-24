No way: конгрессмены запретили Трампу выход из НАТО

Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО

Палата представителей США запретила президенту Дональду Трампу выходить из НАТО за счет американского госбюджета. Против этого законопроекта выступили всего лишь 22 конгрессмена, 357 законодателей поддержали запрет финансирования выхода из НАТО. Теперь голосование по этому поводу пройдет в сенате, но, в конце концов, его должен будет подписывать сам Трамп.

Выход США из НАТО не должен финансироваться из американского бюджета - к такому решению пришла палата представителей на голосовании по этому вопросу. По данным Defense News, нижняя палата американского конгресса решила запретить президенту США Дональду Трампу выходить из Североатлантического альянса.

Хотя конгресс не может запретить Трампу вывести США из НАТО, законодатели могут наложить запрет на финансирование этого мероприятия. В поддержку запрета выступили 357 конгрессменов, против высказались лишь 22 республиканца. Еще 54 члена палаты воздержались от голосования.

Вместе с тем законопроект должен пройти через голосование в сенате, где большинство занимают представители Республиканской партии, после чего его должен подписать президент США. Стоит отметить, что сам Дональд Трамп подчеркивал, что "Америка останется в НАТО со 100%-й вероятностью", передает ФАН.

Тем не менее, неделю назад газета The New York Times сообщила, что американский президент может вернуться к идее выхода из альянса, поскольку оборонные расходы стран-участниц до сих пор отстают от тех пресловутых 2% о ВВП, на которых настаивает Трамп.

По словам источников NYT, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Летом он сообщил своим помощникам, которые занимаются вопросами национальной безопасности, что не видит смысла в альянсе, который, по его словам, стал обременительным для США.

Выход США из НАТО сыграет на руку России, подчеркивают американские чиновники. Как отмечает газета, если Вашингтон уйдет из НАТО, то альянс, фактически, будет уничтожен.

Еще в первый день саммита НАТО, 11 июля, стало известно, что американский лидер требует от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации. Американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам выходом США из альянса. По информации издания, Трамп в четверг на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о "тяжких последствиях" в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.

Ряд мировых СМИ также не исключили, что в перспективе американцы могут сократить финансовое участие в НАТО или, в крайнем случае, даже разорвать отношения с альянсом. Однако дополнительных разъяснений от американской стороны пока не последовало.

Германия отказалась дать обещание о повышении расходов на оборону в том объеме, в каком требует Вашингтон. Власти ФРГ до 2024 года планируют достичь расходов на оборону в размере 1,5% ВВП, как это было решено на саммите НАТО в 2014 году, и после равномерно продвигаться в направлении требующихся 2% от ВВП, сообщает НСН.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% ВВП страны. Норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен, в свою очередь, заявил The Associated Press, что "Норвегия придерживается своего решения саммита НАТО в 2014 году и выполняет его", добавив, что его страна потратила намного больше планки, установленной НАТО, на новую военную технику.

Наряду с США 2% от ВВП на военные расходы тратят Эстония, Греция, Великобритания, Польша и Румыния. Вплотную к этой цифре в прошлом году подходили также Латвия и Литва. В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году необходимого уровня финансирования достигли 11 стран-членов альянса. Однако какие именно, он не уточнил.

Однако вскоре Трамп решил сыграть на повышение и поставил странам НАТО новую цель: повысить расходы на финансирование НАТО до 4% от ВВП. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Впоследствии в своем твиттере Трамп заявил, что в годы Первой и Второй мировых войн идея европейской армии не сработала. По его словам, тогда европейские страны получили поддержку со стороны Соединенных Штатов. Политик подчеркнул, что США всегда будут поддерживать Европу, но для этого необходимо, чтобы европейские страны делали "справедливые взносы" в бюджет НАТО.

"Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% от своего более значительного ВВП для защиты Европы. Справедливость!" - сыронизировал Трамп.

Иван Апулеев