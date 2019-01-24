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24.01.2019
Интерфакс-АВН

В планах глобальных космических проектов не должно быть популизма и прожектерства - вице-премьер Борисов

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Горки. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Говорить о глобальных проектах в ракетно-космической отрасли можно, однако они должны являться частью стратегии освоения космического пространства, а не фантазиями, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нужно рассуждать и о высадке на Луну, и об освоении дальнего космоса, но все это должно являться элементом стратегии, а не популизмом и прожектерством", - сказал Ю.Борисов журналистам по итогам совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященного финансово-экономическому состоянию в корпорации "Роскосмос" и ее предприятий.

Он отметил, что космическая отрасль во всем мире является коммерчески успешной, поэтому к новым проектам необходимо подходить с большой долей практицизма.

"Скажем, ну какая цель в том, чтобы в очередной раз облететь Луну с экипажем, если это ничего не добавляет в научном и технологическом планах для освоения новой ступени в развитии. Это может просто являться популизмом", - сказал вице-премьер.

Он заявил, что к перспективным мероприятиям ракетно-космической программы нужно подходить с большой долей практицизма в увязке с государственной стратегией развития ракетно-космической отрасли.

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что прожектерство в ракетно-космической отрасли нужно завершить, должно быть меньше слов и больше дела.

"Единственное, на что я еще хотел бы обратить внимание, тоже это бросается в глаза - надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать - меньше говорить и больше делать", - сказал Д.Медведев на совещании.

Премьер подчеркнул, что необходимо активно заниматься коммерциализацией ракетно-космической отрасли страны и увеличением доли России на международном рынке. "Вот это очень важная задача", - сказал Д.Медведев.

23.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
Проекты
Луна
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