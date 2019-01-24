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24.01.2019
ТАСС

Представители США и НАТО не пришли на брифинг Минобороны России по ракете 9М729

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Комплекс с ракетой 9М729
Комплекс с ракетой 9М729.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом мероприятие посетили более 20 представителей дипломатического корпуса зарубежных стран

КУБИНКА /Московская область/. Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители военной миссии НАТО в России не прибыли на брифинг Минобороны РФ, на котором была представлена крылатая ракета 9М729 комплекса "Искандер-М". Об этом сообщили в среду журналистам в военном ведомстве.

"На брифинг были приглашены военные атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран", - сказали в Минобороны.

Брифинг посетили более 20 представителей дипломатического корпуса зарубежных стран. "Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, которым было направлено приглашение, от посещения брифинга воздержались", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее об отсутствии на брифинге американских представителей ТАСС сообщил источник, близкий к организации этой встречи.

Сегодня в конгрессно-выставочном центре военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал об устройстве и тактико-технических характеристиках ракеты 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Ракета 9М729

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Разработана в екатеринбургском ОКБ "Новатор". На ракете 9М729 размещена более мощная боевая часть и новый комплекс управления для повышения точности поражения. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов.

США утверждают, что дальность ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км, установленное ДРСМД и требуют уничтожить эти ракеты, угрожая выходом из договора.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Великобритания
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9М729
Искандер
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1 комментарий
№1
24.01.2019 08:45
Не велика беда...Правда США и их холопов все равно не интересует...США это империя зла...А договор РСМД нарушил сами США,разместив в Румынии и Польше установки ПРО,с которых возможен запуск ракет Томагавк..
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