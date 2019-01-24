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24.01.2019
Известия.ru

В Минобороны раскрыли характеристики ракеты 9М729

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Комплекс с ракетой 9М729
Комплекс с ракетой 9М729.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Максимальная дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 км, что соответствует условиям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду, 23 января, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский.

"Указанная дальность была подтверждена в ходе учений "Запад-2017", — сказал он на брифинге для военных атташе и СМИ.

Матвеевский добавил, что ракета 9М729 — это модернизированный вариант своей предшественницы 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По его словам, на ракете 9М729 размещен новый бортовой комплекс управления, который значительно улучшает точность поражения цели. Именно это стало причиной увеличения длины ракеты и соответственно размера транспортно-пускового контейнера на 53 сантиметра. Также он особенно подчеркнул, что ракета заправляется топливом только в заводских условиях и в нее просто не поместится столько топлива, чтобы дальности полета было достаточно для нарушения ДРСМД.

"Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляются только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", — заключил Матвеевский, передает "РИА Новости".

Также на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что многие аргументы Вашингтона о якобы нарушении Москвой ДРСМД сфабрикованы. По его словам, американская сторона до сих пор не объяснила, на основании каких сведений они пришли к выводу об испытаниях ракеты 9М729 на запрещенную дальность. Он добавил, что 9М729 изначально разрабатывалась на дальность, которая не нарушает пункты и договоры, а Россия готова продемонстрировать крылатую ракету представителям стран НАТО, Евросоюза, ОДКБ и БРИКС.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДРСМД под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа. 4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД и ликвидировать ракету 9М729, якобы нарушающую условия договора.

Со своей стороны Москва неоднократно указывала на базирование пусковых установок ПРО США на территории Румынии и Польши, что нарушает положения договора.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

 

23.01.2019
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Польша
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Продукция
9М729
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