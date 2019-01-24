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24.01.2019
Военное обозрение

Умер третий член экипажа разбившегося в Оленегорске Ту-22М3

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Спасенный после крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорске Мурманской области третий член экипажа скончался в больнице Оленегорска. Об этом сообщил руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно сообщению, поступившему из территориального Центра медицины катастроф Мурманска, спасенный после катастрофы бомбардировщика штурман самолета скончался. Второй спасенный член экипажа в настоящее время в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации Оленегорской центральной районной больницы.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске Мурманской области. Предварительной причиной катастрофы называется попадание самолета в снежный заряд, после чего он совершил жесткую посадку и загорелся. Двое из членов экипажа погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в центральную больницу Оленегорска.

Разбившийся самолет совершал учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта, поэтому вспыхнувший пожар удалось оперативно потушить. В настоящее время на месте катастрофы работает следственная группа.

23.01.2019
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Ту-22М
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