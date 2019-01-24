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24.01.2019
Военное обозрение

ВВС Индии рассказали о планах закупки не 40, а восьми Су-30МКИ

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В ВВС Индии не подтвердили ранее озвученных в индийской прессе данных о том, что военно-воздушные силы могут заказать дополнительно около 40 самолётов Су-30МКИ. В заявлении представителя ВВС Индии, которое публикуется изданием Defense World, говорится, что существуют планы по дополнительному заказу 8 истребителей, которые собираются на индийских заводах HAL по российской лицензии. Эти планы связаны с компенсацией потерь таких истребителей в ВВС Индии.

Фото с парада в академии ВВС Индии

Источник изображения: пресс-служба ВВС Индии

При этом приводится статистика HAL (Hindustan Aeronautics Limited) – крупнейшего индийского авиастроителя. По состоянию на конец декабря 2018 года производственное объединение создало 202 истребителя Су-30МКИ, став рекордсменом по производству "Сушек" по российской спецлицензии.

Пресс-секретарь HAL Гопал Сутур отметил, что в войска при этом направлены 198 Су-30МКИ. Полный же заказ составляет 222 таких самолёта и планируется к выполнению до конца 2020 года. Если эти планы будут выполнены, то ВВС Индии получат полный комплект истребителей (272 единицы), заказанных в рамках контракта у Российской Федерации. Нужно напомнить, что 50 самолётов были куплены непосредственно в РФ.

Вместе с тем в Индии выражают озабоченность тем фактом, что после 2020 года HAL может ожидать "кризис простоя". Ранее "ВО" сообщало, что уже сегодня на предприятиях Hindustan Aeronautics Limited вынуждены задерживать выплату зарплаты сотрудникам и брать кредиты в банке, чтобы покрыть долги. Некоторые индийские эксперты связывают это не только с итоговым уменьшением объёмов производства Су-30МКИ, но и с отказом Индии от работы по совместной программе истребителя 5-го поколения FGFA.

Теперь в Индии обратили внимание на российское предложение по модернизации Су-30МКИ с возможностью установки двигателей с более высокой тягой. Также разговор зашёл об "оружейной" модернизации Су-30МКИ. Речь идёт о тех самых 40 (с лишним) истребителях (уже произведённых), которые получат ракеты "БраМос" .

При этом в самом HAL снова высказывают мнение о том, что ВВС Индии было бы лучше не заказывать модернизацию самолётов с "низким остаточным сроком службы", а сосредоточиться на производстве новых версий Су-30 (в индийском варианте "Super Sukhoi") под ракеты "БраМос"и новейшую электронную "начинку". И HAL можно понять: они заботятся о загрузке своих производственных мощностей и сохранении высоких объёмов производства.

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Кредитование
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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