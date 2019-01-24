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24.01.2019
Военное обозрение

Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД

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Сергей Рябков. Архивное фото
Сергей Рябков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

Соединенные Штаты уже уведомили Россию по дипломатическим каналам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности является окончательным и не подразумевает приглашения к диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по ракете 9М729, проводящемся для иностранных военных атташе и СМИ.

По словам Рябкова, Вашингтон на высшем уровне заявил о намерении выйти из ДРСМД, подтвердив соответствующую информацию по двухсторонним дипканалам. При этом США сразу дали четко понять, что объявленный шаг не является приглашением к дальнейшему диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным.

В то же время, доводы Вашингтона о том, что в выходе США из договора виновата Россия, являются несостоятельными, Москва не нарушала ДРСМД, поэтому договор пока остается в силе, добавил Рябков. На практике это означает, что на период приостановки договора его положения останутся обязательными для выполнения обеими сторонами.

Между тем, обвиняя Москву в нарушении договора, Вашингтон до сих пор не объяснил, на основании каких сведений в США пришли к выводу, что ракета 9М729 испытывалась на запрещенную ДРСМД дальность, подчеркнул замминистра. В течение длительного времени они обвиняли Россию в нарушении договора, вообще не называя тип ракеты, и только год назад сообщили, что речь идет о ракете 9М729. Однако так до сих пор и не объяснили, на основе каких сведений было принято решение о нарушении данной ракетой условий договора.

Напомним, что США выходят из ДРСМД первым заявил американский президент Дональд Трамп в октябре прошлого года, обвинив Россию в нарушении положений договора. Позднее Вашингтон дал Москве два месяца "для выполнения условий договора", настаивая на уничтожении ракеты 9М729 и пусковых установок для нее.

В России назвали все доказательства США сфабрикованными и категорически отказались уничтожать ракету, в свою очередь обвинив Соединенные Штаты в нарушении соглашения.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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