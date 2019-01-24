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24.01.2019
Военное обозрение

В соединение ЮВО поступили снайперские винтовки "Корд-М"

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Подразделения мотострелковой бригады, дислоцированной в Волгоградской области, получили крупнокалиберные снайперские винтовки "Корд-М", сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Снайперы соединения приступили к освоению 12,7-миллиметровых винтовок на общевойсковом полигоне Прудбой, рассказали в Минобороны.

Сообщается, что крупнокалиберная винтовка АСВК-М "Корд-М" включена в состав экипировки "Ратник" и предназначена для поражения живой сила противника в индивидуальных средствах защиты, легкобронированной техники и различных технических средств.

Оружие позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону значительных территорий, а также побережья от малых судов.

АСВК 6В7 "Корд" калибра 12,7 мм принята на вооружение в 2013 году, после модернизации пробивает броню бронетранспортера на расстоянии от 50 до 100 метров. Эффективная дальность применения – до 2 км.

Сообщается также, что войска Южного округа за последнюю неделю провели более 5 тыс. практических занятий по боевой подготовке. Кроме того, в рамках подготовки и боевого слаживания рот и батарей в округе проведено 6 двухсторонних учений.

Как отметил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, в ходе учений отрабатываются действия в составе аэромобильных подразделений, а также организация взаимодействия и целеуказания с авиацией и артиллерией.

23.01.2019
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