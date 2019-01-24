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24.01.2019
ИноСМИ

Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах

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Рыбный промысел в районе острова Кунашир
Рыбный промысел в районе острова Кунашир.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Шапран

Спор России и Японии из-за четырех островов Курильской гряды, расположенных к северу от японского побережья и захваченных советскими войсками в конце Второй мировой войны, длится уже 70 лет. Недавние переговоры Синдзо Абэ и Владимира Путина в Москве продлились более трех часов, но надежд на прорыв в споре из-за островов не оправдали.


Москва и Токио договорились продолжить дискуссию по урегулированию 70-летнего территориального спора.

Переговоры в Москве между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ по урегулированию длящегося уже 70 лет территориального спора закончились неудачей, и российский лидер исключил возможность заключения соглашения с Токио в ближайшее время.

Спор из-за четырех островов Курильской гряды, расположенных к северу от японского побережья и захваченных советскими войсками в конце Второй мировой войны, стал той причиной, по которой Россия и Япония так и не подписали мирный договор об окончании этого конфликта.

Энергичные усилия Абэ по возвращению островов, за которые он пообещал вкладывать японские инвестиции в Россию, ни к чему не привели, поскольку Путин демонстрирует непоколебимый национализм, а россияне встревожены перспективами такой сделки, которая уменьшит территорию их страны.

"Впереди длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения", - заявил российский президент после переговоров с Абэ, которые продлились более трех часов и закончились лишь тем, что стороны договорились их продолжить. Это была 25-я встреча двух лидеров с 2012 года.

"Разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран", - сказал Путин.

Он тщательно подбирал слова, и это было расценено как кивок в сторону протестов против возврата островов, которые прошли в выходные дни у здания японского посольства в Москве. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян не согласны отдавать эти территории.

"Мы обсудили мирный договор, ничего не утаивая друг от друга, и уделили этому много времени", - сказал Абэ, подчеркнув при этом, что министры иностранных дел двух стран в следующем месяце проведут еще одну встречу.

Токио надеется, что окончание спора не только станет дипломатическим успехом, но и поможет улучшить отношения с Россией, которая, как опасается Япония, сближается с ее региональным соперником Китаем. Москва очень хочет получить японские инвестиции, поскольку ее отношения с Западом испорчены, а также нарушить связи Японии с США, которые являются ее главным военным союзником.

Во время ноябрьской встречи в Сингапуре Путин и Абэ договорились исходить из соглашения от 1956 года, в рамках которого Советский Союз предложил вернуть Японии два острова из состава "Северных территорий" (как их называют японцы) в обмен на мирный договор.

Но надежды на крупный прорыв на переговорах в Москве не оправдались. Им предшествовала серия спорных заявлений, прозвучавших в рождественские и новогодние праздники. Японские официальные лица предположили, что сделка о возврате островов вот-вот будет заключена, и это вызвало возмущенную реакцию со стороны российского МИД. После этих высказываний Москва вызвала на ковер японского посла и отчитала его.

После встречи руководителей России и Японии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что необходимы многочисленные переговоры, и что две страны планируют провести "интенсивные" консультации. "Необходимо укреплять атмосферу взаимного доверия", - сказал Песков.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Генри Фой (Henry Foy)

23.01.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
Сингапуp
США
Япония
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
24.01.2019 08:29
Жили без договора с Японией и дальше проживем...Острова Японии нельзя отдавать ни при каких обстоятельствах...А решения Хрущева и его банды законной силы не имеют,он вообще пришел к власти незаконно,а за расстрелы его шайкой голодных рабочих в Новочеркасске,Грозном и Тбилиси его давно пора признать военным преступником
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№2
24.01.2019 11:26
Суть произошедшего вот здесь

Цитата, q
Во время ноябрьской встречи в Сингапуре Путин и Абэ договорились исходить из соглашения от 1956 года, в рамках которого Советский Союз предложил вернуть Японии два острова из состава "Северных территорий" (как их называют японцы) в обмен на мирный договор.

Но надежды на крупный прорыв на переговорах в Москве не оправдались. Им предшествовала серия спорных заявлений, прозвучавших в рождественские и новогодние праздники. Японские официальные лица предположили, что сделка о возврате островов вот-вот будет заключена, и это вызвало возмущенную реакцию со стороны российского МИД. После этих высказываний Москва вызвала на ковер японского посла и отчитала его.

Надо переводить на русский язык, что бы тихо произошло на этой встрече, если бы японцы не начали публичных высказываний и за что конкретно отчитали посла?
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