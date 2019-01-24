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24.01.2019
ЦАМТО

В Минобороны раскрыли характеристики ракеты 9М729

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Пуск ракеты 9М729
Пуск ракеты 9М729, которую США считают нарушающей договор РСМД.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 23 января. Максимальная дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 км и соответствует условиям ДРСМД. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Указанная дальность была подтверждена в ходе СКШУ "Запад-2017", – отметил он на брифинге для военных атташе и СМИ.

По словам генерала, 9М729, которая, по мнению США, нарушает договор – модернизированный вариант ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М".

Он отметил, что на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, улучшающий точность поражения цели. Это, добавил генерал, стало причиной увеличения длины ракеты и соответственно размера транспортно-пускового контейнера на 53 см.

М.Матвеевский подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях.

"Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора (РСМД – ред.). В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", – добавил генерал.

Также, по его словам, 9М729 получила новую пусковую установку, позволяющую размещать по четыре ракеты, а не по две, передает "РИА Новости".

23.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
9М729
Искандер
Проекты
РСМД
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